Con Insfrán, se puso en marcha la tercera edición de las Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público”

En el marco de la celebración del Día del Empleado Público Provincial, que se conmemora cada 17 de septiembre, esta competencia, que año tras año continúa consolidándose, reúne en esta oportunidad a más de 60 organismos y a más de 2600 agentes de la administración pública provincial pertenecientes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Este lunes 7, se realizó la apertura oficial de la tercera edición de las Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público” 2026, que se desarrollarán hasta el 27 de septiembre.

Las olimpiadas contarán con 10 disciplinas deportivas: fútbol de campo, básquet, vóley, pádel, carrera de 3 y 5 kilómetros, newcom, vóley playero, pesca, bochas y truco, distribuidas en un total de 19 categorías.

El acto de lanzamiento, que tuvo lugar en el Estadio Cincuentenario, contó con la presencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira; ministros y ministras, secretarios y autoridades de las distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial, junto a delegaciones de agentes públicos de toda la administración pública provincial.

Al comienzo de la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha a Formosa. Posteriormente, la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria procedió al encendido del fuego olímpico, dando inicio formal a las competencias y simbolizando el espíritu de unidad y fraternidad entre los trabajadores estatales.

Reconocimiento de los trabajadores

Egidio Espinoza, trabajador de la Dirección Provincial de Vialidad, expresó su agradecimiento dirigiéndose al mandatario provincial: “Simplemente agradecerle al compañero Gildo Insfrán por hacernos de este deporte que es el amor” y ratificó que “en Formosa se siembra amor y no odio”.

Asimismo, hizo extensivo su reconocimiento “al administrador del IAS, Edgar Pérez, a su cuerpo de delegados y a todos los compañeros presentes”, deseando “el mayor de los éxitos para el desarrollo de la competencia deportiva”.

La defensa del Estado presente y el Modelo Formoseño

Por su parte, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS) al hacer uso de la palabra, destacó que “podemos estar encontrándonos aquí, celebrando una edición más en este hermoso y emblemático Estadio Cincuentenario, porque en Formosa hay una herramienta fundamental que llena todos los espacios de la gestión pública, que es la política para transformar para bien nuestra realidad”.

Además, remarcó que “con un conductor como el compañero Gildo Insfrán, que ha hecho desde el inicio de su gestión una defensa de un Estado presente, las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica siguen bien en alto”.

El funcionario contrapuso el escenario local con el contexto nacional, señalando que “cuando en la Argentina alguien dijo que venía a destruir el Estado, venía por nosotros, a destruir ese lugar que cada compañero defiende con amor y compromiso. Pero no contaban con que en Formosa tenemos un conductor que defiende cada una de las acciones con igualdad de oportunidades”.

Al concluir, instó a los trabajadores a disfrutar del evento: “Más unidos, organizados y solidarios que nunca, debemos defender nuestro Modelo Formoseño, defender a nuestro conductor y sentirnos orgullosos de ser servidores públicos”.

El deporte como herramienta de integración territorial

Finalmente, el secretario de Deportes, Mario Romay, celebró que “el hecho de que el Gobernador nos acompañe como un servidor público más, que con su militancia demuestra con acciones cómo tenemos que actuar todos para honrar y defender nuestro trabajo, nos permite mostrar la verdadera cara de que un Estado presente y eficiente es muy importante para la vida cotidiana de toda la gente”.

En ese marco, sostuvo que “el deporte es de nuevo la herramienta que nos convoca a todos los compañeros y compañeras de la administración pública” y añadió que “como encargado del área de deporte, me siento muy orgulloso de que siempre el deporte sea convocante en todas las áreas”.

Romay enmarcó la jornada dentro del intenso calendario deportivo impulsado en el territorio, nombrando que “estamos en plena ejecución de la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños para dar oportunidad al deporte de base que promueve valores, como así también la quinta edición de la Copa de la Amistad ‘Gildo Insfrán’ que tendrá su sede en tres localidades del interior”.

Por último, Romay remarcó que en el cierre de las actividades, el 27 de septiembre, “lo principal es la unidad, la confraternidad, y que a través del deporte nos estrechemos las manos para seguir unidos defendiendo nuestra provincia, lo que somos y el Modelo Formoseño”.