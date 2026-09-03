“Multiplicar Derechos” para fortalecer el abordaje y la prevención de las violencias de género

La propuesta se enmarca en los lineamientos de la Ley Micaela para brindar herramientas de escucha activa y construir rutas de acompañamiento ante situaciones de vulneración.

Este lunes 7, en el salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), la Secretaría de la Mujer llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo de capacitación “Multiplicar Derechos”.

La jornada contó con la participación de líderes de organizaciones comunitarias, clubes y espacios deportivos, culturales, religiosos y sociocomunitarios.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, licenciada Patricia Hermosilla, destacó que “esta formación continua responde a las directivas de la gestión provincial conducida por el gobernador Gildo Insfrán para descentralizar y profundizar el abordaje de la perspectiva de género en toda la provincia”.

Señaló que “este ciclo se fundamenta en la Ley Micaela y busca dotar de herramientas concretas a quienes integran las organizaciones de base, entendiendo que son el primer nexo en el territorio”.

Asimismo, precisó que “en esta oportunidad, nos enfocamos en el espacio de escucha activa como herramienta de acompañamiento y en la construcción del ‘ABC’ para el abordaje de situaciones de violencia”.

La capacitación estuvo a cargo del equipo técnico e interdisciplinario del organismo provincial, quienes durante el taller repasaron las rutas de actuación ante casos de violencia de género, se analizaron las dinámicas del ciclo de la violencia y se propiciaron dinámicas para el intercambio de saberes con los asistentes.

Finalmente, Hermosilla confirmó que el ciclo de formación concluirá el próximo 22 de septiembre a las 15 horas en la misma sede del FONFIPRO, donde se desarrollará el último módulo intensivo orientado a consolidar las estrategias comunitarias de prevención y contención en la provincia.



