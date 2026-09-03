Ya se encuentra disponible la emisión de certificados analíticos en Mi Portal

La medida responde a la alta demanda de estudiantes que necesitan estos documentos para trasladarse a otra institución educativa o provincia, presentar antecedentes laborales o realizar otros trámites.

Desde el 12 de agosto, todas las escuelas de Nivel Secundario en sus diferentes modalidades y del Nivel Superior de Formación Docente y Técnica de la provincia de Formosa, pueden emitir digitalmente certificados analíticos completos e incompletos.

Sobre el tema, a directora de la Dirección de Coordinación de Personal Docente del Ministerio de Cultura y Educación, la licenciada Nora González, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “se implementó la emisión digital de los títulos completos e incompletos de ambos niveles tanto de gestión pública como de gestión pública privada con el objetivo de agilizar este trámite de suma relevancia para los alumnos”.

Tal es así, que informó que “en este momento los certificados analíticos incompletos son los que más demandas tienen”, quedando demostrado de esta manera la demanda que había en el ámbito estudiantil.

Asimismo, informó que el mismo se obtiene desde la aplicación de Mi Portal y en el caso de ingresar desde la web deben hacerlo a wwww.formosa.gob.ar/miportal/login.







