La Junta Evaluadora de Discapacidad realizó una actividad en San Martín Dos

Este nuevo operativo en territorio permitió el inicio de 24 trámites para la actualización y obtención del Certificado Único de Discapacidad a vecinos de esta localidad y de otras aledañas.

En continuidad con la agenda de abordaje territorial programada para el 2026, la Junta Evaluadora de Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en su modalidad itinerante, llevó a cabo este miércoles 30, un amplio accionar en San Martín Dos.

Allí, de forma articulada con el hospital local, la Escuela Provincial de Educación Especial N°10 “Un lugar para crecer” y el Municipio de esa localidad, facilitó a los vecinos de esa localidad y de otras aledañas la realización de trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, licenciada Lis Yanacón, indicó que, una vez más, en su modalidad itinerante, se efectuó un abordaje conjunto con las instituciones locales. Esto posibilitó que “24 nuevos titulares de derecho puedan iniciar la tramitación del CUD, un documento que permite el acceso a distintas prestaciones y beneficios”.

La jornada se desarrolló en las instalaciones del nosocomio local, donde los pacientes recibieron las atenciones y evaluaciones médicas correspondientes. Asimismo, el equipo brindó asesoramiento general sobre los requisitos solicitados para la gestión del CUD, orientando a los solicitantes para que puedan reunir la documentación necesaria y avanzar con el trámite.

En ese sentido, Yanacón subrayó que la Junta Evaluadora de Discapacidad, en su modalidad itinerante, integrada por un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, propone como estrategia territorial “seguir acercando derechos a las personas con discapacidad, como viene ocurriendo desde hace muchos años”.

Al respecto, afirmó también, que esta tarea responde “orgullosamente” a un Gobierno que, guiado por el gobernador Gildo Insfrán, “marca presencia en cada punto de la provincia, a través de acciones concretas, promoviendo permanentemente una mejor calidad de vida para las formoseñas y formoseños, y sobre todo para los grupos más vulnerables”.

En ese aspecto hizo notar, que las políticas públicas provinciales confrontan “de manera rotunda” a los lineamientos que lleva adelante el gobierno nacional “que resultan completamente insensibles con quienes más necesitan”.

Capital

En el cierre, la funcionaria recordó que, en la Capital, el CUD puede tramitarse, de manera presencial, en las oficinas ubicadas en la calle Ayacucho N°364. No obstante, por expreso pedido del gobernador Insfrán “recorremos periódicamente el interior, para garantizar que quienes lo requieran puedan hacer los trámites en su lugar de residencia de acuerdo a los requisitos solicitados”.



