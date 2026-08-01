Insfrán inauguró diversas obras en Banco Payaguá este jueves

Además, firmó un acta de llamado a licitación para ampliar el edificio de la EPEP N°203 y el anexo a Escuela Rural de la localidad.

Este jueves 3 de septiembre, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de importantes obras en la localidad de Banco Payaguá, ubicada a 76 kilómetros de la ciudad capital, que incluyeron el Anexo de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 62, el edificio del centro de salud, la activación de la conectividad móvil 4 G y la plaza de la comunidad.

El acto central inició a las 8:15 horas y se desarrolló en la sede de dicho Anexo de esta localidad rural que pertenece al Departamento Laishí, donde estuvieron presentes, además, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, doctor Armando Felipe Cabrera; legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz y demás titulares y secretarios de las carteras del Poder Ejecutivo; el administrador de la Administrador Tributaria; diputados provinciales, subsecretarios y responsables de organismos autárquicos y descentralizados.

También, acompañaron a la comitiva, el director de la EPES N°62, profesor Darío Antonio López; la responsable del centro de salud local, María Rodríguez; intendentes del interior provincial; Rodolfo Hasman, Cristian Gotoli y Santiago Ambrosio, en representación de la empresa Telecom; el jefe y subjefe de la Policía de la provincia, comisario general licenciado Juan Moisés Villagra y el comisario general, doctor Rubén Mauri, respectivamente; directores del PEP; presidente de la Federación Económica, contador Enrique Zanín; representantes de partidos políticos, de organizaciones libres del pueblo, docentes, estudiantes, invitados especiales y vecinos de Banco Payagúa.

Al principio de la ceremonia, los presentes recibieron a las Banderas de Ceremonia y se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa a los sones de la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Firma Acta de llamado a licitación

A continuación se procedió a la firma del acta de llamado a licitación por parte del Gobernador y el coordinador ejecutivo adjunto de la Unidad Central de Administración de Programas, ingeniero Jorge Augusto Cabrera, para la construcción de biblioteca, cocina comedor, depósito y despensa para el EPEP N°203 y anexo a Escuela Rural de la localidad Banco Payaguá.

La misma consiste en la construcción de la biblioteca y sala de computación, comedor, cocina, fogón, depósito, despensa, tanque de reserva y cisterna, tratamiento de espacios exteriores, con una superficie total cubierta 233 metros cuadrados.

Un edificio, mismas oportunidades

Luego, hizo uso de la palabra, el director de la EPES N°62, profesor Darío Antonio López, quien recordó que, fue en el año 2006, por decisión política del Poder Ejecutivo, cuando se crearon los anexos de escuelas de secundarias rurales “y Banco Payaguá tuvo la oportunidad que esos niños que terminaban su escuela primaria podían seguir sus estudios secundarios en la misma localidad”.

“Nos emocionan de verdad estas decisiones, determinaciones que tienen que ver con el compromiso social, con la igualdad de oportunidades, con decisiones políticas pensadas y estructuradas en un proceso donde nos sentimos incluidos, señor Gobernador, pero también somos conscientes que los procesos y los resultados llevan su tiempo y que hoy es una realidad”, sostuvo.

Y reflexionó lo “impensado” que “era para nosotros allá, por los años 90, tener estas oportunidades, donde teníamos que abandonar nuestra creencia del campo para ir al pueblo a empezar nuestros estudios secundarios”, lo que significaba “dejar a la familia o ir a la casa de algún conocido o un pariente”.

Por eso, aseguró el docente, “los que conocemos otras realidades remarcamos y defendemos con uñas y dientes estas obras” porque son “la oportunidad de desarrollarse en el lugar en el que se nace o que se elige para vivir, donde el hijo de un productor o de un agricultor tengan las mismas oportunidades y condiciones que cualquier niño de cualquier lugar de la provincia”.

“Con este hermoso edificio, con la conectividad del piso tecnológico, con el mobiliario nuevo, con aires acondicionados, con todas las comodidades, con proyectos pensados también, adaptados a las necesidades de las zonas rurales, que con justicia y equidad se inauguran, hoy sólo tenemos palabra de agradecimiento para con Usted”, expresó a Insfrán.

Y añadió: “Gracias por no olvidarse de nosotros, gracias por entender que desarrollarse en el lugar donde se nace es un derecho. Asumimos el compromiso de trabajar, de cuidar y de llenar de vida a esta escuela, pero ahora sí con todas las comodidades y con la dignidad que nuestra comunidad se merece”.

Sobre el final, López habló a los estudiantes a quienes consideró “los verdaderos dueños de esta escuela” y les pidió que “tomen dimensión de lo que significa” porque “ustedes están haciendo historia”.

“Son la generación que ya no tiene que irse, que dejar a su familia para poder estudiar. Tienen la oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos. Hace 20 años esto era impensado, hace 30, imposible, pero nosotros tenemos un formoseño visionario que hace muchos años tuvo la claridad de ver a Formosa en este presente que hoy es una realidad”, ratificó.

Y cerró, hablando a sus colegas, a quienes les dijo que “si esta obra es el fruto de una espera, ustedes son los que supieron resistir, sostener, soñar cuando no había un edificio, con la última inundación”.

“Enseñaron con frío, con calor, en aulas prestadas, con lo que había. Sostuvieron la escuela rural con lo que no se tenía, cuando sólo había ganas y mucha voluntad. Conocen a cada alumno por su nombre, identifican a su familia, conocen el camino de tierra que cada chico hace para llegar a la escuela”, valoró.

Y cerró: “No sólo enseñan contenidos, enseñan pertenencia. Hoy el Estado les devuelve con justicia lo que ustedes dieron durante tantos años, un lugar digno para enseñar. Este hermoso edificio, todas sus comodidades, es también un reconocimiento a su compromiso, porque la igualdad de oportunidades no es sólo para los alumnos, también es para ustedes, para que puedan trabajar como se merecen”.

Centro de salud: Promesa cumplida

A su término, tomó la palabra la responsable del centro de salud local, María Rodríguez, quien recordó que, en noviembre de 2022, en la localidad de Mansilla, en el marco del Operativo Solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, Insfrán les hizo una promesa que “hoy es una realidad: la inauguración de nuestro nuevo centro de salud de Banco Payaguá”.

“Sabemos que en Formosa existe un Estado presente y por tener el Modelo Formoseño que se basa en la justicia social que busca la equidad, hoy inauguramos una nueva obra”, manifestó.

De esta manera, la profesional pidió “no olvidarnos y tener memoria” de cuando el Gobierno nacional actual “sacó el plan Remediar, programa que asistía a pacientes con diferentes patologías como ser hipertensión, diabetes, etc.”

“El Gobierno de la provincia de Formosa con su laboratorio propio, LAFORMED, asistió con medicamento de formas gratuitas a todos los pobladores que habitan en el suelo formoseño. Esto da cuenta que en Formosa existe un Estado presente y gracias a esas políticas de salud, pudo y puede sostener y afianzar el bienestar de cada formoseño”, resaltó.

Y finalizó haciendo propia las palabras del Gobernador: “Unidos, organizados y solidarios, Formosa no se rinde. Le doy las gracias por este nuevo centro en nombre mío y de toda mi comunidad”.

Un Modelo que brinda respuestas concretas

Seguidamente, habló la señora Natalia Caraballo, quien es vecina, docente y madre de un estudiante de la localidad y trajo a la memoria que la Institución “inició con el deseo de un grupo de padres que anhelaba que sus hijos no tuvieran que emigrar a otras localidades de la provincia para continuar sus estudios”.

“Su pedido al Ministerio de Educación de la provincia fue escuchado y un 3 de julio del año 2006 esta institución nació como Escuela Secundaria Rural N°203 desarrollando sus actividades en el edificio de la escuela primaria. Hoy tenemos la posibilidad que todos nuestros hijos que terminan la educación primaria continúen estudiando en Banco Payaguá”, indicó.

Además, puso en valor las demás obras concretadas ya que “nuestras familias contarán con una hermosa y moderna plaza con espacios de recreación para los niños y adolescentes de la colonia” y “un flamante centro de salud además de la extensión de la conectividad 4G tan importante que nos une al mundo”.

“La inauguración de estas obras es una evidencia más que el Modelo Formoseño funciona y brinda respuestas concretas a cada situación que se plantea en el mundo educativo y colabora para que se consoliden las bases firmes que defiendan nuestra identidad cultural”, consideró.

Y agregó: “Es en esa defensa que no debemos claudicar ya que estamos rodeados de acechadores seriales negativos que buscan hacernos flaquear en nuestras convicciones”.

Por ello, esbozó Caraballo, “en este día reafirmamos que en nuestra provincia hay un Estado presente que trabaja para un proyecto basado en la justicia social y centra toda su organización en la igualdad, la inclusión, defendiendo la educación pública como un pilar fundamental de la justicia social”.

Al finalizar su alocución, fue el turno del ministro de Cultura y Educación, Julio René Araóz; y, luego, se realizó una entrega de presentes por parte de los directivos al gobernador Insfrán.

Cuando concluyó el acto central, el mandatario acompañado por su comitiva, recorrió las nuevas instalaciones del establecimiento educativo, el nuevo edificio del centro de salud, el sector de conectividad 4G y la nueva plaza de la localidad, dejando así inaugurado este importante paquete de obras públicas para los vecinos y vecinas de Banco Payaguá.







