Un joven perdió la vida tras la colisión entre dos motocicletas en el barrio Don Bosco

Un joven perdió la vida tras la colisión entre dos motocicletas

Un joven de 20 años perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un siniestro vial ocurrido entre dos motocicletas, en la intersección de las calles Fortín Yunka y Salta, del barrio Don Bosco, de esta ciudad.

El hecho se registró este martes, alrededor de las 21:20 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda acudieron al lugar tras tomar conocimiento de la emergencia.

Al arribar, los uniformados constataron la colisión entre una motocicleta Honda XR 190, conducida por el joven de 20 años, que circulaba por calle Fortín Yunka en sentido Sur-Norte, y una Honda Biz 110, al mando un hombre de 34 años. Por circunstancias que son materia de investigación, ambos rodados colisionaron y sus conductores derraparon hasta caer en el sector esquinero del parterre.

Personal del SIPEC acudió al lugar y constató que el joven se encontraba sin signos vitales. En tanto, el conductor de la segunda motocicleta sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

Ante esta situación, los efectivos resguardaron la escena y solicitaron la intervención de las áreas especializadas. Se hicieron presentes autoridades de la Unidad Regional Uno, junto con personal de la Dirección Policía Científica, Dirección General Policía de Seguridad Vial y Cuerpo de Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de relevamiento, pericias y documentación correspondientes.

Durante las diligencias se obtuvo un registro fílmico que permitiría observar la secuencia del siniestro, elemento que fue incorporado a las actuaciones judiciales como evidencia de interés para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En el lugar se presentó el Juez de Instrucción y Correccional de turno, Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó las actuaciones y dispuso las medidas correspondientes.

Finalizadas las diligencias, personal del Cuerpo de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima fatal, identificado como Gonzalo García de 20 años, hasta la Morgue Judicial del barrio San Antonio, donde se realizó la autopsia conforme a las disposiciones judiciales.

Las actuaciones continúan a fin de establecer con precisión la mecánica y las circunstancias que derivaron en este lamentable siniestro vial.