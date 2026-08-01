El IPV anunció la apertura de inscripciones para un nuevo sorteo de viviendas en Capital

Será de manera online a través de la página del organismo, según un cronograma por terminación de DNI, que comenzará el próximo lunes 24. Es obligatorio registrarse para formar parte del nuevo sorteo anunciado, confirmó el titular del organismo.

El administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, brindó una conferencia de prensa en la mañana de este miércoles 19 en la sede del salón VIP del Instituto, ubicado en la calle Julio A. Roca N° 55, a los efectos de anunciar la apertura de inscripciones para el décimo sorteo de viviendas sociales para residentes en Formosa Capital.

En ese marco, informó que, sin excepciones, “todas las personas que quieran participar del décimo sorteo de viviendas se deberán inscribir” de manera online en la página web del IPV: www.ipv.formosa.gob.ar.

“Allí estará el formulario de inscripción” que, de acuerdo a un cronograma por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), deberán rellenar los interesados en formar parte del nuevo sorteo anunciado.

En ese sentido, explicó que el organismo decidió utilizar ese sistema para la inscripción debido a que “siempre sucede que se colapsa la página porque todos se inscriben en el mismo momento”.

Entonces, detalló el siguiente cronograma que comenzará el lunes 24 con los DNI con terminación 0 y 1; se continuará el martes 25, con 2 y 3; el miércoles 26, con 4 y 5; el jueves 27, con 6 y 7; y finalmente, el viernes 28, con 8 y 9.

En el caso las personas con discapacidad, se solicitará al momento de la inscripción el número de registro del Certificado Único de Discapacidad. “Se utilizará el CUD para verificar fehacientemente la información”, indicó.

Por otro lado, en el caso de aquellas personas que figuren en otro grupo familiar que ya fue adjudicado con una vivienda, Ugelli puntualizó que “deberán hacer su exclusión correspondiente”. El plazo límite para hacer ese trámite en el organismo será hasta el 31 de agosto, y a esas personas “se les dará prioridad”, enfatizó.

En ese sentido, hizo notar que, gracias a la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), el IPV “formará la base de datos para el nuevo sorteo de viviendas”.

Obras en progreso

En otro tramo de la conferencia, el funcionario se refirió al avance de las obras de viviendas, precisando que en la ciudad capital hay alrededor de 200 que se están terminando “en ese gran proyecto urbanístico que es el barrio La Nueva Formosa”, con un plan inicial que contemplaba 5400 viviendas.

Recordó en este sentido que “se estaba trabajando con varios programas de terminación”, sin embargo, después “fueron desfinanciados por el actual Gobierno nacional del presidente Javier Milei”, repudió.

Contundente, reprobó que el líder libertario, “ya desde su campaña electoral, en el 2023, dijo que no iba a hacer ninguna obra pública, así que se discontinuaron también los programas de viviendas sociales”.

Incluso, apuntó que “se estuvo prácticamente un año y medio tratando de conveniar un acta acuerdo” y que si bien “se llegó a firmar, luego “no prosperó”.

A esto le sumó el hecho de que desde el Gobierno libertario se decidió después también cerrar la Secretaría de Vivienda de la Nación y derogar el fondo fiduciario para la vivienda social, “cayéndose así los programas” nacionales, completó.

Tras dejar en claro cuál es la situación en materia de viviendas, puso de resalto la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de, así y todo, “con fondos provinciales, retomar las obras de viviendas”. De este modo, “vamos a un ritmo más pausado, pero vamos yendo”, acentuó.

En este marco, ahondó que, “dentro de ese programa anunciado en marzo, estamos trabajando en un total de 600 viviendas: 200 en Capital y el resto en el interior provincial, con distintos grados de avance, por lo que se espera tener novedades para fin de año”.

En el caso de la ciudad de Formosa, gracias al “avance que tienen las obras en las que se está trabajando”, acentuó que es posible anunciar “este nuevo procedimiento” de apertura de inscripción para un nuevo sorteo, el décimo, para residentes capitalinos, tal como se comunicó oficialmente este miércoles.



