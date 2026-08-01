La FAS entregó pollitos y alimentos balanceados a casi 150 familias de la Jurisdicción Cinco





La entrega se llevó a cabo el pasado miércoles 12 en la sede de la fundación, la cual se encuentra abierta a la comunidad con diferentes propuestas, ya que su principal objetivo es trabajar con y para la comunidad.

La presidente de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), la arquitecta Blanca Denis, se refirió al “Programa Avícola Urbana”, por medio del cual realizaron la entrega de pollitos y alimentos balanceados a casi 150 familias pertenecientes a ocho centros comunitarios de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa.

“Esta actividad comunitaria se viene desarrollando desde el año 2001, con un equipo de compañeros de la agrupación 17 de Octubre, porque siempre se trabajó para poder ayudar a la economía familiar y más aún en épocas de crisis como ahora”, acentuó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“El difícil contexto económico empuja a que se pongan en marcha algunos programas como este, en donde, mediante un convenio, se puede concretar la entrega de estos pollitos y alimento balanceado para que cada familia pueda tener en su hogar un gallinero”, explicó.

Asimismo, subrayó que “una ayuda nunca está de más y estos programas funcionan como herramientas para ayudar en la economía del hogar y para que cada familia pueda tener sus propias gallinas, pollos, y hasta su propia producción de huevos”.

También, puso en resalto que gracias a las políticas del Estado formoseño “el programa se sostiene con el tiempo”.

“En esta primera entrega fueron beneficiadas casi 150 familias de diferentes barrios de esta jurisdicción”, informó y comentó que “quedan aún otras familias pertenecientes a más de 30 centros comunitarios que están pendientes de recibir este beneficio, por lo que seguramente habrá una segunda entrega para poder cumplir también con ellas”.

Para finalizar, exclamó que “la oposición nos critica, porque es lo único que sabe hacer, pero nosotros le respondemos con trabajo y compromiso militante, porque hoy más que nunca las familias necesitan de apoyo y el acompañamiento de las políticas públicas ejecutadas por el gobernador Gildo Insfrán que tienen como destinatario al pueblo formoseño”.



