Clorinda: La Policía aprehendió a dos personas y recuperó elementos

Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas investigativas y recorridas preventivas

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana concretaron diversos procedimientos que permitió la aprehensión de dos personas involucrados en causas de amenazas y se secuestraron una motocicleta, una bicicleta y elementos vinculados a una tentativa de hurto.

En ese contexto, durante la jornada del lunes, los investigadores aprehendieron en la vía pública a una mujer de 31 años, quien se encontraba vinculada a una causa judicial por amenazas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 2.

Asimismo, en otro procedimiento realizado en inmediaciones de las calles Corrientes y Rivadavia del barrio Centro, demoraron a un hombre de 46 años, de nacionalidad paraguaya, quien también era requerido en el marco de una causa judicial por amenazas, con intervención del mismo Juzgado.

Por otra parte, durante recorridas preventivas realizadas en distintos sectores de la ciudad, los efectivos secuestraron una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas, que había sido abandonada por un sujeto que huyó al advertir la presencia policial.

Tras las verificaciones correspondientes, se estableció que el rodado era de interés en una causa judicial por hurto.

En otro procedimiento, llevado a cabo durante la madrugada de este martes, en el barrio Porteño Norte, aprehendieron a un hombre de 46 años, quien fue sorprendido en la vía pública y tenía en su poder un cajón de cerveza con envases vacíos, elementos que interesan en una causa por tentativa de hurto, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 2.

Finalmente, alrededor de las 05:50 horas, durante una recorrida preventiva en el barrio 6 de Enero, los efectivos observaron a un hombre que se desplazaba en una bicicleta, quien, al advertir la presencia policial, arrojó el rodado y escapó hacia los pasillos internos de Villa San Miguel, logrando evadir a los uniformados. La bicicleta fue secuestrada y, posteriormente, se estableció que interesaba en una causa judicial por robo a mano armada.

Todos los elementos secuestrados y las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de la Justicia.



