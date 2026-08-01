Los operativos sanitarios en el oeste se desarrollan por segundo día consecutivo

En una nueva jornada de amplio trabajo, equipos del Ministerio de Desarrollo Humano junto al personal de salud local están brindando prestaciones gratuitas a las familias de Río Muerto, La Libertad y Posta Cambio Zalazar.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este miércoles 19, la segunda jornada de atención integral de la salud, prevista para esta semana en la zona oeste. En esta oportunidad, el operativo llegó a las comunidades de Río Muerto, La Libertad y Posta Cambio Zalazar.

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, doctora Elizabeth Orbegozo, mencionó que “estas acciones reflejan las políticas públicas en salud impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán, en todo el territorio formoseño, reforzando permanentemente el trabajo en terreno para acercar respuestas concretas a cada comunidad”.

Agregó más adelante, que estos operativos son integrales porque los equipos de salud no solo disponen para todas las edades atenciones médicas “sino que también incluyen la atención en odontología y oftalmología, controles de antropometría y de signos vitales, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, entrega de anteojos. También acciones para la prevención del dengue y para el control de vectores que transmiten otras enfermedades”.

“Esto, nos permite garantizar que en cada lugar las familias tengan acceso a prestaciones esenciales, gratuitas y de calidad. Nuestro sistema sanitario formoseño tiene equidad territorial porque la salud llega hasta donde vive la gente, sin distancia que la detenga”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, como ejemplo contundente de equidad, se refirió a la construcción de dos nuevos centros de salud “en El Sauzalito y en Puerto Irigoyen”, indicando que son obras que están ya en su etapa final.

“Serán muy modernos, tendrán sectores de farmacia, consultorios, emergencias y otras áreas. Van a estar equipados con paneles solares, algo novedoso y muy importante en nuestra zona porque van a poder generar su propia energía”, puntualizó.

En esa misma línea, remarcó también la importancia del trabajo articulado entre los equipos del nivel central designados para esta tarea y de los efectores locales, señalando que “con esto se fortalece la red pública de salud y, a la vez, se complementa la tarea que se realiza todos los días en los hospitales y centros de salud de estas localidades con el objetivo de ampliar los servicios que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población”.

Al respecto, Orbegozo valoró especialmente el acompañamiento del vicegobernador Eber Solís durante la primera jornada desarrollada el martes 18, cuando estuvo haciendo una recorrida por la zona, llevando a cabo distintas acciones, “y por supuesto, aprovechando para tener un contacto directo con los vecinos como hace siempre, relevando cada una de sus necesidades para poder darle la mejor resolución”, señaló.

“Eso pone de manifiesto el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa con las familias del oeste formoseño y con la salud pública en todos los puntos de nuestra provincia”, concluyó.











