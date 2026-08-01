Saporiti valoró el aumento salarial y destacó su impacto positivo en la economía provincial

El secretario de la Federación Económica de Formosa e integrante de la Comisión Directiva de APASFOR, Ernesto Saporiti, valoró positivamente el reciente anuncio realizado por el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, de un aumento salarial del 15% para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.

Saporiti destacó que una mejora en los ingresos de los trabajadores estatales no solamente beneficia a las familias que la reciben, sino que genera una dinámica positiva en toda la economía provincial, ya que fortalece el consumo y repercute directamente en el comercio, los servicios, las PyMEs y el conjunto de la actividad privada.

“Cuando mejoran los ingresos y existe previsibilidad, una parte importante de esos recursos vuelve rápidamente al circuito económico a través del consumo. Esto permite sostener las ventas, movilizar los distintos sectores y contribuir a la reactivación de la actividad privada”, señaló.

Asimismo, consideró especialmente importante que estas decisiones se adopten manteniendo el equilibrio financiero provincial y con fondos propios, sin recurrir al endeudamiento, lo que refleja una administración responsable de los recursos y permite sostener políticas salariales con previsibilidad.

Saporiti remarcó que esta realidad adquiere todavía mayor relevancia frente al sensible contexto que atraviesa la economía nacional, donde la incertidumbre impacta tanto sobre las familias como sobre las empresas y los sectores productivos.

“En este escenario nacional, contar en Formosa con estabilidad, equilibrio y capacidad de proyectar constituye un factor positivo. El fortalecimiento del salario también fortalece el mercado interno y genera mejores condiciones para que el sector privado pueda sostener su actividad”, afirmó.

Finalmente, Saporiti destacó la decisión del gobernador Gildo Insfrán de continuar acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores provinciales, preservando al mismo tiempo el equilibrio de las cuentas públicas, entendiendo que la estabilidad y la previsibilidad son fundamentales para seguir impulsando la economía y el desarrollo de Formosa.