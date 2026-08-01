Un hombre falleció tras impactar con su automóvil contra un animal vacuno

• La víctima había quedado atrapada en el habitáculo del vehículo

Efectivos de la fuerza provincial, intervinieron ante un siniestro vial con víctima fatal donde un hombre perdió la vida tras impactar el automóvil Toyota Corolla en el que se desplazaba, contra un animal vacuno, sobre la Ruta Nacional Nº 81.

El hecho se registró este lunes alrededor de las 20:20 horas, sobre el kilómetro 1393 de la Ruta Nacional N.º 81, cuando por causas que son materia de investigación un automóvil Toyota Corolla, que circulaba en sentido Este-Oeste, impactó contra un animal vacuno.

A raíz del impacto, el rodado salió de la cinta asfáltica y quedó aproximadamente a 15 metros de la calzada, presentando importantes daños estructurales.

En el interior del vehículo se encontraba atrapado el conductor, un hombre que al arribo de la Policía y personal de salud ya se hallaba sin signos vitales, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Ante esta situación, el personal del Destacamento del Cuerpo de Bomberos Mixto Las Lomitas realizó las tareas necesarias para abrir la puerta del conductor y acceder al habitáculo.

Luego, los efectivos lograron extraer el cuerpo sin vida para su traslado hasta la Morgue Judicial de Las Lomitas.

Todo fue puesto en conocimiento de la jueza de Las Lomitas, en tanto que personal de la Comisaría de Ibarreta y Delegación Policía Científica trabajaron en el lugar del siniestro.

El automóvil quedó secuestrado preventivamente, luego el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.