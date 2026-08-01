“Insfrán es un gran amigo y un gran dirigente, una gran figura que tiene el Partido Justicialista Nacional y será protagonista en lo que se viene para el país"

El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei, su programa económico y el accionar parlamentario de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Asímismo, destacó la figura de Gildo Insfrán en el esquema del PJ Nacional, su trayectoria y aporte en la Argentina que viene.

En una entrevista concedida a la periodista formoseña Flor Bazán, Uñac evaluó que, al asumir la Presidencia Milei, la mayoría de la población se ilusionó con su gestión.

“Iba a cambiar el sistema político y mejorar la calidad de vida de la gente”, recordó. Sin embargo, señaló que “hoy, como conclusión de estos dos años y medio, lo que estamos viendo es que están cayendo las expectativas de las familias argentinas: cada vez hay menos trabajo, merma el poder adquisitivo y las expectativas de su gobierno son muy bajas”.

El legislador justicialista lamentó la situación de muchos hogares: “La gente se está endeudando para comprar comida en cuotas y para pagar servicios. A esa gente, el Estado Nacional debería acompañar y ayudar a salir del pozo”.

Y criticó la respuesta oficial: “La única respuesta del Gobierno es que nadie le puso un revólver en la cabeza; sin embargo, el revólver lo puso el Gobierno de Milei con su modelo económico”.

Uñac, quien se encuentra recorriendo el país de cara a la elección presidencial del año próximo, afirmó que “es necesario conocer la Argentina, recorrer las provincias y estar al tanto de sus realidades en terreno”.

“Es muy importante recorrer el país, escuchar y elaborar una propuesta de gobierno. Me encantaría ser candidato a presidente”, adelantó.

También criticó el posicionamiento del Gobierno Nacional respecto del proyecto de territorialidad y la defensa de los recursos naturales: “Son importantes las inversiones, pero respetando los límites que como país proponemos”, se diferenció.

Para el senador, ese tipo de iniciativas deben ser rechazadas en su totalidad y consideró que el expediente debió haber vuelto a comisión para un análisis exhaustivo. “El bloque de senadores del PJ, presidido por Mayans, votó en contra en su conjunto”, deslizó.

Fue contundente al calificar al Gobierno Nacional como “absolutamente insensible” ante lo que describió como una “entrega en cuotas de la soberanía nacional y de los recursos naturales”.

“Primero con el RIGI, que no ha traído beneficios a los habitantes del país. Luego con la extranjerización de la tierra”, señaló.

“Desde el Partido Justicialista queremos aportar nuevas soluciones para las familias argentinas, con un proyecto presente para construir el futuro de los argentinos”, enfatizó.

Uñac consideró que el próximo presidente argentino será del interior del país: “Hay ciclos que se cumplen y, en el próximo ciclo, será un presidente del interior. Nosotros, los del interior, nos tenemos que hacer respetar y queremos ser parte de un proyecto nacional con cada una de las provincias argentinas”, agregó el exgobernador sanjuanino.

Al ser consultado por el Gobernador Gildo Insfrán, puntualizó que es un "gran amigo y un gran dirigente que tiene Formosa", que lo demuestra todos los días y en elección tras elección. "Una gran figura que tiene el Partido Justicialista Nacional y estoy seguro que será un gran protagonista en lo que se viene para el país".

También expresó su deseo de que el Partido Justicialista esté unido y de lograr una verdadera unidad, fruto del acuerdo de todos. En caso de tener que competir, consideró que la mejor forma será a través de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

"El PJ debe encontrar un camino a través de internas partidarias para definir de la manera más democrática que es a través del voto popular para que así podamos tener un candidato a presidente por el Partido", cerró.

Flor Bazán entrevistando a Sergio Uñac









