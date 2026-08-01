Aprehendieron a un puestero durante la investigación por abigeato

• El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 24 Sur, donde se constató rastros compatibles con la sustracción y posterior faenamiento de un animal vacuno

Efectivos de la Sección UEAR Unión Escuela llevaron adelante un procedimiento investigativo por un presunto hecho de abigeato, que culminó con la aprehensión de un hombre y una posterior requisa judicial en un puesto ganadero, donde se hallaron diversos elementos y restos compatibles con el faenamiento del animal buscado.

El domingo alrededor de las 07:30 horas, sobre la Ruta Provincial N.º 24 Sur, los uniformados verificaron seguimiento de rastros relacionados con la sustracción de un animal vacuno.

Durante el seguimiento, los efectivos localizaron, en un sector boscoso ubicado a unos 20 metros detrás de un campo ganadero, indicios compatibles con un faenamiento reciente, entre ellos restos de vísceras, pelo vacuno y otros vestigios.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el personal que permanecía apostado en el acceso al establecimiento observó a un hombre, quien intentaba abrir el portón de ingreso, por lo que fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia policial.

Ante los elementos reunidos, se solicitó una orden judicial para el allanamiento del puesto ganadero y del domicilio del imputado, medida que fue autorizada por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

En horas de la tarde, en cumplimiento de una Orden de Allanamiento, los efectivos ingresaron al establecimiento y realizaron una minuciosa requisa, donde constataron partes de ensillado con manchas de sangre, lazos con restos de pelaje de similares características al animal denunciado, además de cráneo, patas y cueros quemados de reciente data.

Asimismo, dentro del puesto ganadero se localizaron bolsas de arpillera con restos de carne y manchas de sangre, como así también un serrucho carnicero con restos de carne y grasa de reciente data.

Como resultado, el hombre fue aprehendido y se constató la presencia de diversos elementos y restos de interés para la causa y todo quedó a disposición de la justicia.