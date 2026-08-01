La Policía detuvo a tres hombres vinculados a causas judiciales

• Los procedimientos se concretaron en el marco de tareas preventivas e investigativas desplegadas en distintos sectores de la ciudad

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa concretaron distintos procedimientos que permitieron detener a dos hombres vinculados a causas judiciales y, en otro hecho, esclarecer una denuncia por el supuesto hurto de una motocicleta.

En primer término, personal de la Subcomisaría Antenor Gauna, durante recorridas preventivas realizadas alrededor de las 10:20 horas del lunes último, demoró a un hombre de 35 años que registraba interés en una causa judicial relacionada con un delito contra la integridad sexual.

Por otra parte, integrantes de la Brigada Investigativa de la Delegación de la Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, demoraron alrededor de las 13:10 horas a un hombre de 33 años que registraba una causa pendiente por el delito de “Amenaza con el uso de arma de fuego”.

Después, investigaron la denuncia por el supuesto hurto de una motocicleta, radicada en la Comisaría Seccional Séptima.

A partir de las tareas investigativas, los policías establecieron que el rodado se encontraba en poder de la expareja del denunciante, en un sector del barrio Lote 4.

El avance de las averiguaciones permitió determinar que la motocicleta no había sido sustraída y que, por lo tanto, no existía el delito contra la propiedad denunciado.

Ante esta situación, el denunciante fue imputado por falsa denuncia.

En todos los casos, los sujetos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se notificaron de su situación procesal y permanecen a disposición de la Magistratura interviniente.