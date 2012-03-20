Entre la competencia de la Corte Suprema de Justicia y la férrea postura federal de la provincia

por Justo L. Urbieta

Agosto había comenzado con la tradicional costumbre de los formoseños de tomar tres sorbos de caña con ruda para alejar a los habitantes de este costado norte de la patria de los malos augurios y d situaciones que les generaran malestar a todos o a una parte de ella cuando se trata de cuestiones ligadas a cuestiones políticas que deben resolverse fuera de la provincia.

No es la primera vez que se asiste a este escenario en que, pese a fundamentación propia acerca de su autonomía federal, hay trámites que, finalmente, son derivadas al máximo tribunal de la Nación.

Casi siempre esas mediaciones son acompañadas de una intensa campaña realizada por la oposición al peronismo que gobierna sin solución de continuidad desde 1983 tanto en medios audiovisuales locales o en metropolitanos.

Ya es histórica la respuesta de Gildo Insfrán cuando aparecen enviados especiales que supuestamente están preocupados por el destino provincial en épocas de elecciones: “En Formosa no votan los porteños; aquí votamos los formoseños”.

Muchos años demandó la repetida opinión ligada a la interpretación del texto cvonstitucional referido a la reelección como gobernador del lagunense. Y una y otra vez quedó demostrado que se impusieron la claridad de la carta magna y el pronunciamiento popular.

Aclarada la cuestión con la convocatoria en 2025 a la reforma constitucional, ahora la queja terminó en la CSJ por parte de quienes no quieren ver que por ninguna razón el nombre de Gildo Insfrán asome postulándose como candidato a gobernador tal como surge de la interpretación del nuevo texto aprobado por unanimidad el año pasado en el marco de la Convención Provincial Constituyente.

Estas cosas tienen los canales de interpretación pertinentes razón por la cual de nada valen los caprichos ni ocurrencia porque todo está especificado tras el juramento de la nueva Constitución.

Sin embargo, el Confederación Frente Amplio Formoseño volvió a presentarse en la justicia para evitar que Gildo vuelva a postularse.

Una insinuación acerca de esa posibilidad fue suficiente para que se repitiesen los mismos escenarios de otras campañas.

Cuando pasaron los días y los fieles de las supersticiones superarían agosto, apareció la reacción de la Corte declaró su competencia sobre la demanda judicial presentada de la oposición local que cuestiona la cláusula transitoria incorporada en la última modificación de la Constitución Provincial en septiembre de 2025.

Surgieron dos situaciones íntimamente ligadas al sentir ciudadano y que tienen que ver como se tomó esa postura de los tres jueces del máximo tribunal.

Aparecieron los que preanunciaron la presentación de Insfrán a una nueva candidatura cuando en realidad eso no ocurrió ya que se había aludido al proceso de reconstrucción del peronismo nacional con miras a una aspiración colectiva;” Hay 2027”.

Las fichas se movieron luego que se conoció algo impensado hasta el momento: se juntaron los representantes de todos los sectores internos del justicialismo.

El apoyo a Insfrán surgió espontaneo y tras la aclaración, surgió la figura de la fiscal de Estado, Stella Maris Zavala, quien clarificó : estaremos a derecho y defenderemos la autonomía de Formosa”.

Además, manifestó que el Estado provincial cumplirá con los procedimientos establecidos y presentará su respuesta dentro de los plazos legales, esto es 60 días a partir de la notificació de la provincian.

La fiscal de Estado explicó que la Corte Suprema se declaró competente para intervenir en la causa y que, a partir de esa decisión, corresponde avanzar con el traslado de la demanda para que la provincia pueda ejercer su defensa.

También surgió la opinión de Papacito Cabrera uno de los políticos y jurista más hábil que es apoderado del PJ : “En este momento no hay ningún impedimento judicial para que Insfrán sea candidato”.

Las noticias encuentran a la militancia peronista activa y, naturalmente, expectante acerca de lo vaya surgiendo en el tratamiento del tema.

Cabrera anticipó que en el trámite se defenderá la autonomía de Formosa en cuanto a sus constituciones provinciales y al concepto de Argentina como país federal.

“Se debe respetarse lo que dice nuestra Constitución Provincial, reformada posterior al fallo judicial de la Corte Suprema”, manifestó convencido el doctor Cabrera.



