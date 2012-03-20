Cortes de ruta: Insostenible situación en ramón lista

Dos cortes sobre el camino vecinal 9002 restringen la circulación y generan preocupación entre pobladores y productores

La situación sobre el camino vecinal 9002, en el departamento Ramón Lista, continúa generando grave preocupación entre pobladores, comerciantes y productores de la zona debido a la persistencia de dos cortes de circulación ubicados en las comunidades de Misión Nueva y Tres Palmas.

De acuerdo con la información reunida en las actuaciones vinculadas al conflicto, el camino constituye la principal —y para numerosos habitantes, la única— vía de comunicación terrestre disponible para trasladarse hacia otras localidades y realizar actividades laborales, comerciales y personales.

Esta situación obliga a quienes circulan por la zona a atravesar ambos puntos de bloqueo, una situación que se mantiene desde hace varios meses y que afecta el traslado de personas, mercaderías y productos.

Los reclamos iniciales

Los primeros planteos estuvieron relacionados con demandas vinculadas al sistema educativo: en Misión Nueva, el reclamo estuvo centrado en la solicitud de un anexo de Nivel Primario, cuando el establecimiento educativo existente se encuentra a menos de diez cuadras de distancia.

En tanto, en Tres Palmas, el pedido estuvo relacionado con la creación de un anexo de Nivel Secundario, no justificándose dada la bajísima cantidad de alumnos de dicho ciclo.

Con el transcurso del tiempo, los reclamos se fueron ampliando y a las demandas educativas se sumaron pedidos vinculados al suministro de agua, la instalación de tanques reservorios, mejoras en el sistema eléctrico, pensiones y otros más vinculados a cuestiones privadas de quienes sostienen las medidas.

Denuncias y actuaciones judiciales

El conflicto adquirió una nueva dimensión a partir de distintas denuncias que habitantes del Departamento Ramón Lista realizaron por cobros de dinero a conductores para permitirles continuar su recorrido a través de los cortes.

“Somos rehenes de esta gente” expresó una comerciante que denunció haber tenido que reunir el dinero solicitado para poder atravesar uno de los bloqueos. La misma indignación se advierte en otros episodios dieron lugar a actuaciones por amenazas y extorsión, además de denuncias por daños a vehículos registrados en el contexto de situaciones conflictivas producidas durante los cortes.

Intervención y gestiones

Según la información incorporada a las actuaciones, durante el desarrollo del conflicto se realizaron distintas instancias de diálogo y gestiones destinadas a atender los reclamos planteados.

La Justicia también tomó intervención en las causas vinculadas a la situación. La misma jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, la doctora Gabriela Soledad Plazas, personalmente se trasladó a los lugares de corte de ruta y dialogó con los manifestantes

A pesar que se dieron respuesta a varios de los planteos realizados por los sectores que mantienen las medidas, los bloqueos continúan, ante la intransigencia de los manifestantes.

Una situación que afecta la circulación

La persistencia de los cortes sobre el camino vecinal 9002 mantiene restringida la circulación en una zona donde no existen vías alternativas para evitar los puntos de bloqueo.

Para los habitantes, productores y comerciantes que deben utilizar diariamente ese camino, la situación representa una dificultad permanente para trasladarse, desarrollar sus actividades y acceder a distintos servicios.

Los dos cortes se mantienen sobre una misma vía de circulación y siguen afectando a quienes dependen del camino vecinal 9002 para trasladarse dentro y fuera de la zona.

En ese contexto, pobladores y productores aguardan una intervención de la Justicia que garantice la libre circulación sobre un camino considerado fundamental para la comunicación y el desarrollo de las actividades cotidianas en el departamento Ramón Lista.







