Economía transfirió fondos a escuelas públicas de gestión privada

El Ministerio de Economía informó que este lunes 31 se efectiviza el pago de haberes a los Agentes Estatales y las transferencias de fondos a las instituciones educativas de gestión privada

De esta manera, se hace frente al cumplimiento de los compromisos salariales por un importe superior a los 2.850 millones de pesos.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, informó que en la jornada de este lunes 31 de agosto, se concreta el pago de los sueldos correspondientes al mes de agosto para la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial. Además, señaló que se realizaron las transferencias de los subsidios destinados a las instituciones educativas de gestión privada.

A su vez, el organismo comunicó que la inversión total realizada es de 2.850 millones de pesos.

En este sentido, la cartera económica sostuvo que en la presente semana y en la siguiente, el Tesoro Provincial continuará las acreditaciones correspondientes al resto de los conceptos y suplementos salariales que perciben los integrantes del sector público.

Los conceptos a liquidar corresponden al escalafón en el que revista cada trabajador y son: horas extras, asistencia social al personal, tareas diferenciadas, días inhábiles, fondo estímulo, productividad, complemento de guardias, entre otros.

Por último, el Ministerio de Economía indicó que continúan las previsiones para la atención del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año.



