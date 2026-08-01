Solís en el oeste provincial: “Seguimos construyendo una provincia donde nadie quede excluido”

Desde el departamento Ramón Lista, el Vicegobernador remarcó la premisa impulsada por el gobernador Gildo Insfrán de recorrer el territorio para dar respuestas en materia de salud integral, trámites y servicios a cada familia formoseña.

En el marco de la política de fortalecimiento territorial del Gobierno de la provincia de Formosa, el vicegobernador Eber Solís inició este martes 18 un recorrido por diversas localidades del oeste provincial, en el departamento Ramón Lista.

De esta manera, dialogó con vecinos y acompañó el despliegue del operativo sanitario integral, de trámites y entrega de licencias de conducir en las comunidades de este sector del territorio formoseño.

Solís destacó el contacto directo con las familias a la vera de la Ruta Nacional N° 86 y remarcó la premisa impulsada por el gobernador Gildo Insfrán de recorrer el territorio para dar respuestas a cada vecino.

“Vivimos una hermosa jornada de trabajo, acompañando y acercando las distintas acciones que impulsa el Gobierno de Formosa, para garantizar más servicios y oportunidades a cada comunidad”, expresó el Vicegobernador.

Asimismo, indicó que “el Programa de Salud Integral, trámites y entrega de licencias de conducir fueron parte de una jornada que, por sobre todas las cosas, nos permitió estar cerca, escuchar y dialogar con cada vecino y vecina”.

Durante el recorrido por el departamento Ramón Lista, enfatizó la vigencia del Modelo Formoseño en cada rincón del territorio y afirmó que “este es el camino que nos marca nuestro compañero, el gobernador Gildo Insfrán: recorrer el territorio, conocer de primera mano las necesidades de nuestra gente y seguir construyendo una provincia donde nadie quede excluido”.

“Unidos, organizados y solidarios, seguimos haciendo lo que siempre hicimos: estar al lado del pueblo formoseño”, concluyó.







