Formosa fortalece la capacitación en “Neurodivergencias y Apoyos para la Inclusión” con más de 1600 participantes

En la mañana del sábado 15 de agosto, en las instalaciones del Club San Martín de la ciudad de Formosa, se realizó la apertura de una nueva jornada del “Curso de Capacitación de Acompañante Terapéutico en Neurodivergencias y Apoyos para la Inclusión”, una propuesta destinada a brindar herramientas y conocimientos para fortalecer las prácticas de acompañamiento e inclusión con más de 1600 participantes.

En esta oportunidad, se abordó la temática de la “Neurodivergencia en adolescentes y adultos”, correspondiente al Módulo 1, a través de la disertación del licenciado en Psicología, Gabriel Hernán Grivel Sanguinetti, quien brindó herramientas conceptuales y prácticas a los participantes.

La propuesta es impulsada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), la Fundación Rincón de Luz y el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación.

La jornada contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, quien destacó “la importancia de continuar generando espacios de formación en materia de inclusión”.

Recordó que “inicialmente estas capacitaciones estuvieron centradas en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que, a partir de las sugerencias, inquietudes e intereses planteados por los propios participantes, se fueron ampliando las temáticas”.

En este sentido, explicó que “la incorporación de la neurodivergencia permite ampliar la mirada y generar nuevos conocimientos y herramientas para acompañar a las personas en los distintos ámbitos de la vida”.

Asimismo, Aráoz remarcó que “las propuestas surgidas de estos encuentros son tenidas en cuenta por el Estado provincial para el diseño de herramientas y políticas públicas vinculadas con la inclusión de las personas con discapacidad”.

En esa línea, sostuvo que en Formosa la inclusión “no es una frase ni un slogan, sino una realidad”, y destacó la decisión de continuar construyendo políticas públicas desde una perspectiva comunitaria.

El ministro también puso en valor “el rol de las instituciones educativas como espacios fundamentales para aprender a convivir, comprender y respetar las diferencias, señalando que la inclusión se construye no solamente en las escuelas, sino también en ámbitos como el deporte, las artes y la comunidad en general”.

Denis: “La capacitación forma parte de los principios del Modelo Formoseño”

Por su parte, la presidenta de la Fundación para la Asistencia Solidaria, arquitecta Blanca Denis, destacó que “esta propuesta formativa se encuentra vinculada con los principios del Modelo Formoseño, liderado por el gobernador Gildo Insfrán, que considera a la educación, la salud y la inclusión como políticas públicas fundamentales para el desarrollo integral de las personas”.

Denis señaló que “el objetivo es generar espacios de capacitación que permitan brindar herramientas no solamente a docentes, sino también a las familias, acompañantes terapéuticos y a la comunidad en su conjunto”.

Recordó que, en una primera etapa las capacitaciones estuvieron orientadas principalmente al abordaje del TEA y que, a partir del interés manifestado por docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, “se amplió la mirada hacia la neurodivergencia”.

En este sentido, resaltó “la importancia de continuar fortaleciendo la formación y el acceso a herramientas que permitan mejorar el acompañamiento y la atención de las personas neurodivergentes, promoviendo una sociedad cada vez más inclusiva”.

La jornada reafirmó así el compromiso de continuar generando espacios de formación, participación y construcción comunitaria, entendiendo que la inclusión se fortalece cuando el conocimiento, las herramientas y las políticas públicas se ponen al servicio de las personas y sus familias.



