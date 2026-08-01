Malena Gamarra: "Descentralizar es acercar soluciones y hacer concreto un estado presente"

La concejal justicialista Malena Gamarra, integrante del equipo del Gobierno de la Ciudad de Formosa que conduce el intendente Ing. Jorge Jofré, destacó la importancia de “La Muni en tu Barrio”, un programa que desde hace años acerca las distintas áreas y servicios municipales directamente a los vecinos.

Gamarra remarcó que esta iniciativa se ha sostenido en el tiempo, evolucionando y adaptándose a los nuevos desafíos y necesidades de la comunidad, pero conservando su esencia: descentralizar la atención, acercar soluciones y garantizar que la presencia del Estado se traduzca en respuestas concretas.

“Descentralizar significa acercarnos, escuchar y resolver. La Muni en tu Barrio permite que los servicios lleguen directamente a cada comunidad y que el vecino encuentre un Municipio presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”, expresó la concejal.

Asimismo, destacó que el contacto cara a cara permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector y fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad.

Finalmente, Gamarra valoró la decisión del intendente Jorge Jofré de sostener y fortalecer una política pública que tiene como prioridad estar cerca de la gente. “Un Estado presente no es solamente una definición: se demuestra estando en los barrios, acercando soluciones y trabajando todos los días junto a nuestros vecinos”, concluyó.