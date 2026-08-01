Santilli pretente utilizar tarifas para zonas cálidas como moneda de cambio

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, el precio de la energía eléctrica acumuló un incremento general que supera ampliamente a la inflación. Según informes del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), las subas escalaron de manera dispar según los segmentos de ingresos, alcanzando picos de hasta 2.374% para los sectores de menores recursos, debido a la quita progresiva de subsidios. En Formosa, se mantiene el subsidio al VAD para proteger a cerca del 90% de los hogares de ingresos bajos y medios, lo que ubica a la provincia entre las jurisdicciones con tarifas residenciales más accesibles del país-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Gobierno Nacional de Javier Milei, no posee la voluntad política ni la convicción ideológica para que se haga realidad una Tarifa de Energía para Zonas Cálidas con descuentos del 30 al 50% en beneficio principalmente de los usuarios residenciales y de las pymes. Lo que existe únicamente son convocatorias para negociar la Zona Cálida que funciona como la llave de acceso para que los gobernadores del Norte Grande ordenen a sus senadores votar las reformas prioritarias de la Casa Rosada, entre ellas, la eliminación de las PASO y la Reforma Electoral y además, todos sabemos que cualquier beneficio que se otorgue a las Provincias del Norte bajo el concepto de Zona Cálida, será financiado con el ahorro fiscal de quitar los subsidios a las de Zona Fría, esto es las del Sur y a Buenos Aires, pues mensualmente el P.E.N. busca con nuevos incrementos, que las facturas reflejen el costo real de generación y por ello, consideran a la tarifa diferencial como inviable y avanzan hacia una desregulación total del mercado energético. No debe olvidarse que, los gobernadores ya dieron media sanción al recorte de la Zona Fría en Diputados (por Formosa votaron en contra Luis Basterra, María Graciela de la Rosa y María Graciela Parola, a favor Atilio Basualdo y Fernando Carbajal), bajo la promesa de compensaciones en la tarifa energética que el Gobierno Nacional luego nunca cumplió. El Ombudsman Provincial, frente a esta convocatoria del Jefe de Gabinete Diego Santilli, y considerando que el Proyecto de Zona Cálida en el Senado se encuentra paralizado desde el 22 de mayo de 2026, día que ingresó al Senado el proyecto de reforma y recorte de los subsidios al gas (Zonas Frías), el que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, solicitó en nombre y representación de los usuarios residenciales y comerciales de nuestra jurisdicción, a los Senadores José Mayans, María Teresa González y Francisco Paoltroni, por un lado, que de tratarse algún proyecto, el mismo sea el que posee estado parlamentario formal, suscripto por los representantes de las provincias electrodependientes como Formosa, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja, donde se propone crear: * El Fondo Fiduciario de Subsidios para Consumos Eléctricos de la Zona Cálida. * Aplicar descuentos directos del 30% al 50% en las boletas residenciales de luz. * Eximir del IVA a quienes no poseen acceso a la red de gas natural; y por otra parte, dada la actual situación social y económica que viven los argentinos del Norte Grande, Instar al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía, que hagan uso de sus facultades administrativas y técnicas modificando y aumentando los topes de subsidios para los meses de verano en el norte (por ejemplo, subir transitoriamente el límite de 300 kWh a 500 kWh), fijando además, precios estacionales, con tarifas mayoristas diferenciales de forma transitoria para las distribuidoras del NEA y NOA. Ahora bien, para que estos beneficios se conviertan en un derecho permanente y no dependan del gobierno o de los funcionarios de turno, posteriormente sí es necesario una Ley Federal de Zonas Cálidas.



