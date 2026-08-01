Esclarecieron varios hechos al recuperar bienes y detener a dos sujetos

• Los procedimientos se concretaron en distintos sectores de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda llevaron adelante diversos procedimientos que permitieron detener a dos sujetos vinculados a diferentes hechos delictivos y recuperar una motocicleta y un motor de aire acondicionado.

El primero de los procedimientos se concretó el viernes, alrededor de las 20:00 horas, en el barrio 1° de Mayo, cuando los policías hallaron una motocicleta Motomel Blitz y tras la verificación en la base de datos policial, se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro en una causa por hurto.

Minutos más tarde, alrededor de las 20:30 horas, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por el barrio 2 de Agosto, observaron a un sujeto con vestimenta oscuras y con el rostro cubierto, que trasladaba un bulto, quien al advertir la presencia policial, arrojó el objeto y se dio a la fuga.

Ante esta situación, los investigadores verificaron el sector por donde se desplazaba y hallaron un inodoro, y luego se presentó la encargada de una capilla de la zona, quien reconoció el elemento como de su propiedad, que fuera sustraído.

Asimismo, alrededor de las 20:37 horas, en inmediaciones del barrio 2 de Agosto, los efectivos de la Brigada detuvieron a un hombre de 28 años, quien registraba interés en una causa judicial por hurto.

Finalmente, durante la madrugada del sábado a las 02:10 horas, en la zona cloacal del barrio 25 de Mayo, aprehendieron a otro hombre, y recuperaron un motor de aire acondicionado.

En todos los casos, los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y permanecen a disposición de la justicia.