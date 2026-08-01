En su primera presentación, “Sonidos Comunitarios” visitó el Centro Comunitario de La Nueva Formosa

En la tarde del sábado 15 se lanzó una nueva propuesta de la que participan varios de los talleres de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Formosa.

Tras la presentación del Programa “Sonidos Comunitarios” en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, expresó que “fue un orgullo” y una satisfacción impulsar este programa, “donde varios talleres de música saldrán a recorrer los barrios de la ciudad capital”.

La primera presentación se realizó en la tarde del sábado 15 y participaron los talleres de arpas “Formar Arpegios”; de guitarras “Acordes Formoseños”; de canto “Formosa yo te canto”. Mientras que como invitados especiales estuvieron “Qomllalec” y “Pombú”.

Según se informó desde la organización, esta fue la primera de las cuatro ediciones mensuales que están previstas llevarse a cabo, y en cada encuentro se presentarán distintos talleres y propuestas artísticas.

El objetivo, subrayó la funcionaria, “es que la comunidad conozca, al igual que los niños, estos talleres libres y gratuitos que ofrece el Gobierno provincial”.

Al referirse a los talleres del Centro Comunitario de La Nueva Formosa, declaró que todas las propuestas que se dictan allí “tienen mucho impulso”, mencionando, por ejemplo al taller de percusión y de zapateo que dirige el profesor Freddy Yahari, así como el de danzas clásicas, donde hace lo propio Marianela Vera.

Y citó también a la propuesta de producción musical, que la dicta el profesor Nicolás Saavedra. En todos los casos, las inscripciones “son libres, gratuitas e inclusivas”, reiteró.

En otra parte de sus declaraciones, que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), resaltó “el acompañamiento del Ministerio de la Comunidad, que gentilmente ofreció el espacio”, por ello les agradeció a las autoridades. Principalmente, a la titular de la cartera social, la licenciada Gloria Giménez, y a la encargada del Centro, Anahí Romero.

“Y por supuesto todos los organismos que dan apoyo para hacer realidad esta primera etapa –resaltó-, que es importante porque salimos con la música a compartir y alegrar el alma en estos tiempos tan difíciles y, sobre todo, frente a un Gobierno nacional que desfinancia la cultura”.

En cambio, a diferencia de la Nación, “en Formosa seguimos el camino contrario”, porque para la gestión del gobernador Gildo Insfrán, “la cultura es un derecho”, afirmó categórica. Con esa premisa, “se aprende a conocer la música a partir de la enseñanza que nos brindan nuestros talentosos músicos”, subrayó. De esa manera, también, “se defienden nuestros valores”, aseveró.

Por último, se resaltó que efectivos de la División Policía Comunitaria y de la Comisaría Seccional Octava también acompañaron el evento en La Nueva Formosa. Su participación fortalece la presencia institucional y el trabajo de proximidad con las familias.



