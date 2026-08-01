Salud Mental realizó un taller comunitario sobre ansiedad en el centro de salud 8 de Octubre

La propuesta estuvo destinada a la comunidad en general y permitió abordar los principales signos de la ansiedad, su impacto en la vida cotidiana y herramientas prácticas para afrontarla.

En ese marco, se llevó adelante el taller comunitario “Reflexión en comunidad: ¿Qué es la ansiedad?”, con el objetivo de brindar información para reconocer situaciones de ansiedad y acercar estrategias sencillas que contribuyan a su manejo.

La actividad fue organizada y coordinada por profesionales de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de la provincia de Formosa y del centro de salud 8 de Octubre. Además, contó con la participación, como institución invitada, del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), dependiente del Ministerio de la Comunidad.

La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, explicó que la jornada se desarrolló en dos instancias: una teórica, basada en el intercambio con los participantes, y otra práctica, orientada a brindar herramientas para el manejo de la ansiedad.

“La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a situaciones de estrés o peligro. El problema aparece cuando se vuelve constante, muy intensa o se presenta sin una causa real y empieza a interferir en nuestra vida cotidiana”, señaló.

En ese sentido, indicó que puede manifestarse a través de distintos signos físicos, como taquicardia, sensación de falta de aire, dolores de cabeza, insomnio o problemas digestivos, y también mediante irritabilidad, miedo y angustia.

Asimismo, explicó que sus efectos pueden trasladarse a los ámbitos social y laboral, generando dificultades para concentrarse, aislamiento o disminución del rendimiento. Durante el encuentro se abordaron también factores como la sobreexposición a las redes sociales y la presión económica, que pueden contribuir a intensificar situaciones de ansiedad.

Otro de los aspectos abordados fue cómo acompañar a una persona que atraviesa una situación de este tipo. Al respecto, Copponi destacó la importancia de “escuchar sin minimizar lo que le está pasando, estar presentes, respetar sus tiempos y ofrecer ayuda concreta”, además de fomentar la consulta con profesionales cuando sea necesario.

Por su parte, la referente de Abordaje Territorial en Salud Mental, la licenciada Noelia Lizondo, señaló que otro de los ejes centrales del encuentro fue brindar información que permita reconocer cuándo la ansiedad comienza a convertirse en un problema que afecta el desenvolvimiento cotidiano.





“Trabajamos sobre qué es la ansiedad, cómo identificar cuándo empieza a interferir en nuestra vida y, sobre todo, brindamos técnicas prácticas para regular el cuerpo y la mente y recuperar el control emocional frente a situaciones de estrés”, explicó.

Herramientas prácticas

En la segunda parte del taller, los participantes conocieron y practicaron distintas técnicas de autorregulación, entre ellas ejercicios de respiración, de anclaje sensorial al presente y estrategias para identificar y cuestionar pensamientos catastróficos.

También se realizó un ejercicio de escritura guiada acompañado de música de relajación, con el propósito de experimentar herramientas que pueden contribuir a recuperar la calma frente a situaciones de estrés.

De esta manera, desde el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se continúa fortaleciendo el abordaje comunitario de la salud mental mediante espacios de información, escucha y participación que acercan herramientas para contribuir al cuidado y bienestar de la población.



