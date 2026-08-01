Parola: “Es todo un honor y una gran responsabilidad presidir este Congreso”

La legisladora nacional aseveró que “Formosa es el faro” para reconstruir el país de la crisis política, social y económica que generó la gestión de Javier Milei.

La flamante presidenta del Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito Formosa, Graciela Parola, se refirió a su designación como presidenta de este órgano y sostuvo que, “para cualquier militante peronista, ser parte de la estructura partidaria y con semejante conductor al frente es todo un honor y una gran responsabilidad”.

“Siento mucho orgullo, renovando la lealtad a la conducción, a los compañeros y compañeras de nuestro espacio político, porque tenemos un Presidente del PJ Formosa, que nos va a ir marcando los lineamientos para poder trabajar; sin ninguna duda venimos trabajando ya en esa línea”, expresó.

Y continuó: “Somos conscientes de que tenemos al mejor presidente del Partido Justicialista del país; Formosa es un faro del peronismo nacional y creo que desde aquí, de la mano de Gildo Insfrán, va a salir la reconstrucción de nuestro espacio para poder volver a ser una opción para el pueblo argentino, porque de este pozo a la Argentina solamente la va a sacar el peronismo unido”.

La Diputada nacional por Formosa, consideró que su presidencia en el Congreso Provincial es, también, “un honor para las mujeres formoseñas, para las guardianas del Modelo Formoseño” porque “esto muestra que cuando nos abren las puertas de un proyecto político, nos escuchan y nos permiten ejercer los derechos que nosotras fuimos conquistando a través del tiempo, el mecanismo se da solo”.

“Las mujeres no competimos con los varones sino que pasamos a ser parte del equipo de trabajo, por eso yo insisto con la conducción, porque realmente la visión estratégica del compañero Gildo Insfrán es única”, remarcó.

En ese sentido, Parola analizó que con “la verdad” hay que defender a Formosa de los ataques constantes que sufre por parte del Gobierno nacional y dijo que “los formoseños tenemos demasiadas cosas para sentirnos orgullosos, para mostrar”.

“No tenemos que dejar que vendan, desde un medio de Buenos Aires, lo que acá pasa a 1.200 kilómetros, desde el total desconocimiento con un total sesgo ideológico de mercado, cuando nosotros acá estamos siendo protagonistas de una realidad que ya quisiera toda la Argentina tener”, sostuvo.

Y pidió a los formoseños y formoseñas que, “con orgullo y la frente en alto, contemos lo que es el Modelo Formoseño y lo que vivimos todos los días”, al mismo tiempo que, lamentó, “también tenemos los vendepatrias de adentro que se van a Buenos Aires, como acá no tienen cabida, a mentir”.

También la legisladora se refirió a la reunión que mantuvieron referentes de diversos sectores del Peronismo la semana pasada, donde estuvo presente el gobernador Insfrán y el jefe de bloque del justicialismo en el Senado de la Nación, José Mayans; y consideró que “tenemos que confiar en la conducción”.

“A veces las operaciones de prensa tienen un poco más de repercusión de la que deberían y nosotros compramos noticias que a lo mejor no son reales, entonces tenemos que seguir, nuestro Gobernador nunca nos ha ocultado la verdad, siempre nos ha hablado con la verdad, siempre ha sido el artífice, aunque no salga en los medios de Buenos Aires, de la unidad del Peronismo y en este caso no es la excepción”, manifestó.

Y agregó: “Así que tenemos mucha confianza en él, en los compañeros que se reúnen, que tienen ideas y creo que pronto vamos a poder salir, casa por casa, y hablar con todos los argentinos y argentinas para contarles las propuestas de nuestro espacio”.

Por último, Parola aseguró que Formosa es “el faro que va a iluminar la reconstrucción de la Argentina” y “el compañero Insfrán la mano de la que esa reconstrucción va a tomar forma”.



