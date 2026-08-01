Garzón advirtió que “a la derecha no le interesa la cultura” y que “el Peronismo siempre la apoyó”

Uno de los grandes actores argentinos de teatro y cine visitó Formosa, gracias a que el Gobierno provincial, conducido por el gobernador Insfrán y el vicegobernador Solís, hizo lo posible para que se presentara su obra. Además, brindó una charla-taller, donde intercambió experiencias.

En la noche del viernes 14, en el Cine Teatro Italia de la ciudad de Formosa, se presentó la obra teatral, “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo”, protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir, bajo la dirección de Julia Morgado y la dramaturgia del propio Garzón.

Se trata de una comedia dramática íntima que cuenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que, cuando menos lo esperaba, descubre el amor por primera vez y se anima a cambiar el rumbo de su vida.

Esta obra sensible, emocionante y llena de humanidad, fue también una propuesta para reír y reflexionar junto a uno de los grandes actores del teatro y cine argentino, quien hizo declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

El reconocido actor y director bonaerense destacó que el apoyo del Gobierno de Formosa permitió lograr la llegada a Formosa. Por ello, expresó: “Agradecidos con el gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Solís”.

En ese sentido, aseguró contundente: “El Peronismo siempre apoyó a la cultura y nosotros, los artistas, lo sabemos, porque apoyar a la cultura es invertir en ella”, como, “en general, lo hacen las provincias y Municipios gobernados por el justicialismo”, reconoció, ya que “no la toman como gasto, sino como algo que deben fomentar y brindarlo al pueblo”.

Por consiguiente, afirmó que “el Peronismo tiene una relación estrecha con la cultura que nunca la tuvo la derecha, porque no le interesa”, como “al actual Gobierno nacional, que sostiene que es un gasto innecesario, se burla y denigra a los artistas, al punto tal que nos manda a buscar trabajo”.

Ante esa situación, reflexionó Garzón que “el tiempo dirá y pondrá las cosas en su lugar, juzgando a quiénes cometieron injusticias de toda índole tal como este Gobierno de Javier Milei”, al que definió como “muy agresivo con la población, desinteresado, insensible, cuando los argentinos no nos merecíamos algo así”.

Encuentro en el Galpón “C”

Por otro lado, el actor brindó una charla-taller, denominada “Cuerpo y Escena”, un espacio de encuentro e intercambio desarrollado antes de su función teatral en el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino.

Allí compartió herramientas, experiencias y reflexiones junto a actores, actrices, estudiantes y público interesado en las artes escénicas.

Sobre ello, manifestó su alegría por este “intercambio de experiencias” que se produjo en una jornada donde también se realizaron entrenamientos teatrales, pero sin imponerse ninguna regla, aclaró, ya que fue una iniciativa donde él buscó, según sus palabras, “escuchar qué es lo que necesitaban o querían saber y les podía ofrecer como un hacedor de teatro y cine de Buenos Aires”, teniendo en cuenta también que la provincia bonaerense “tiene una dimensión teatral de 500 obras en cartel”.

Y eso es lo que, en definitiva, “le da un vigor y una vitalidad” que no se puede comparar, marcó. Entonces, remarcó que buscó transmitir en el encuentro todo ese “aprendizaje personal” logrado en tantos años de oficio, es decir, “hablar acerca de cómo lo fui aprendiendo, cómo me preparo para un trabajo y cómo es estar arriba de un escenario”.

Sin embargo, aclaró que tampoco hay una sola fórmula para actuar, pero sí “hay ciertas reglas básicas, como las columnas en las que se apoya la actuación”. “Así que fue muy interesante la jornada”, sostuvo y deseó que se pudiese hacer más seguido este tipo de encuentros, aunque reconoció la dificultad de la distancia, sumado a que “se está como encapsulado”.

El actor afirmó esto al reflexionar que, “pese a que parece que las redes sociales, Internet, la globalización nos acerca, en realidad, nos aleja, porque es una falsedad creer que mirando una pantalla se sabe lo que pasa en otra parte del mundo. Hay que estar en los lugares y escuchar a la gente”, cerró.



















