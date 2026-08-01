La CSJN eligió un fallo de la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa para integrar el "Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios 2026"



La publicación –que reúne 24 sentencias dictadas entre los años 2020 y 2025– tiene como objetivo mostrar cómo los tribunales del país aplican la perspectiva de género y los estándares nacionales e internacionales, en casos de femicidio. La publicación –que reúne 24 sentencias dictadas entre los años 2020 y 2025– tiene como objetivo mostrar cómo los tribunales del país aplican la perspectiva de género y los estándares nacionales e internacionales, en casos de femicidio.

El caso: Tras una discusión familiar, un hombre tomó un cuchillo con ánimo de agredir a su pareja. Su propio hermano e hija se interpusieron para frenarlo –la joven resultó con una herida en el abdomen–. A pesar del forcejeo, el agresor logró apuñalar fatalmente a la mujer.

La Cámara Primera en lo Criminal condenó al femicida a prisión perpetua.

Encuadró el caso en un contexto de violencia de género: la víctima estaba inmersa en un ciclo de violencia, lleno de malos tratos. Existía una relación desigual de poder del hombre hacia la mujer. Los hijos también sufrían las agresiones.

Justificó la pena máxima: el crimen fue el desenlace fatal dentro de un ámbito de subordinación de la mujer. El agresor sabía que era el sostén económico de su familia y se aprovechó constantemente de esa situación.

La Defensa recurrió la sentencia. Tildó a la prisión perpetua de “pena cruel”, asimilable a una pena de muerte. Solicitó una reducción de la condena.El STJ confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

Afirmó que todos los organismos del Estado –incluido el Poder Judicial– asumen el compromiso de ser artífices en la desarticulación de toda forma de discriminación contra la mujer, otorgando la tutela jurisdiccional que los derechos involucrados imponen.

Subrayó que, en estos crímenes, la misión de la pena es coadyuvar a su disminución, con un fin persuasivo ínsito que no permite ser infringido.

Fuentes:

• https://www.csjn.gov.ar/novedades/detalle/14183.

• Fallo Nº 16.917/22 - Cámara Primera en lo Criminal (voto de la Jueza María Laura Viviana Taboada, con la adhesión de la Jueza Lilian Isabel Fernández y el Juez Ramón Alberto Sala).

• Fallo Nº 6076/23 - Superior Tribunal de Justicia (voto del Ministro Marcos Bruno Quinteros).



