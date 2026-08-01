Arrancaron las inscripciones para la feria de “A Toda Costa” edición 2026

Artesanos y revendedores se acercaron este miércoles por la mañana para inscribirse en la feria, en el marco de una nueva edición de “A Toda Costa”, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre.

La ciudad de Formosa se prepara para vivir una nueva edición de «A Toda Costa», el mega evento deportivo, turístico y cultural organizado por la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo. La cita será del 4 al 6 de septiembre en el tradicional Paseo Ferroviario, con el río Paraguay como marco principal de tres jornadas pensadas para toda la familia.

Desde las primeras horas, se formaron filas en las oficinas del Paseo Ferroviario, donde vecinos y emprendedores se hicieron presentes para asegurarse un lugar en esta nueva edición del tradicional festival, que, como en años anteriores, representa una importante oportunidad para comercializar productos y generar ingresos.

Hasta el momento, más de 150 personas ya completaron su inscripción para participar de la propuesta, entre ellas vendedores de artesanías, prendas de vestir y trabajadores del sector gastronómico, entre otros rubros.

Griselda Sekieliyk, miembro del equipo de la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, comentó que desde muy temprano se acercaron los interesados para participar de las ya tradicionales ferias:

“La verdad que estamos muy contentos porque siempre nuestros emprendedores, nuestros artesanos responden de la mejor manera a las inscripciones en el Paseo Ferroviario. Este “A toda costa” se viene con todo, y por ello, los días siguientes hasta el viernes vamos a estar inscribiendo a todos los que deseen participar”.

“Las personas que se fueron acercando hasta hora son los artesanos, emprendedores, reventa, los chicos de los colegios también. Y a partir del próximo lunes nosotros vamos a estar llamando a todos los que quedaron seleccionados en la preinscripción del “A Toda Costa” para los gastronómicos. Así que estamos contentos ya que mucha gente vino temprano a pesar del frío y vamos a tener unos días espectaculares para otra edición de este gran evento”, agregó.

“Los chicos de los colegios se pueden anotar en el transcurso de la mañana o de la tarde, porque ellos van al colegio, y siempre con un adulto mayor. Y como siempre decimos, esto es gracias a todos los emprendedores porque es un evento sustentable, y, además, por supuesto, las empresas que también nos acompañan. Se pueden seguir anotando o nos pueden seguir escribiendo al 3704-705955, porque todavía hay lugar”, cerró Sekieliyk.



