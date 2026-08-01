Por cuestiones climáticas se reprogramó la Feria Ganadera Paippera de Fortín Soledad

El evento cuenta con 760 cabezas de ganado inscriptas por 52 familias productoras oriundas de varias localidades de la región.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, informó que “la cuarta edición de la Feria Ganadera Paippaera en Fortín Soledad, que estaba establecida desarrollarse este jueves 20 en el predio de la Asociación Civil Vicente López, se reprogramó para el próximo miércoles 26, debido a inclemencias del tiempo”.

“Empezó a llover en la zona y el pronóstico indica que la semana que viene será de días frescos, pero muy lindos, y es por eso que se decidió reprogramar para dicha fecha”, explicó Casco.

“Todo sigue en pie”, declaró al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y agregó que “los productores están ansiosos ya con sus animales preparados para participar de una nueva edición de este evento que es organizado por el Gobierno de Formosa”.

“Hay 760 cabezas inscriptas de 52 familias y se contará con la presencia de productores de la Asociación del Quemado Nuevo, Laguna Yema, Juan G. Bazán, El Churcalito y de la zona de Las Lomitas y Fortín Soledad”, indicó.

Finalmente, expresó: “Se espera con ansias esta feria en donde se comercializará el ganado al precio justo para el productor paippero y el consumidor”.



