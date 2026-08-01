Formosa Hack y el Trópico de Capricornio Digital

La consolidación de la “Formosa Hack” marca un hito en la transformación productiva y del conocimiento en el norte argentino. Más allá de ser un encuentro de programación, ciencia y desarrollo, el evento ha sentado las bases de lo que ya se perfila como el Silicon Valley del Trópico de Capricornio, un nodo de innovación capaz de integrar a las provincias y países vecinos a lo largo de este eje geográfico estratégico en el MERCOSUR.

Organizada e impulsada desde la Coordinación de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma del Instituto Politécnico Formosa “Alberto Marcelo Zorilla” (IPF), por el equipo a cargo de su director, el doctor Miguel Badaraco, la iniciativa se desarrolla en un contexto donde la conectividad de alta velocidad y la infraestructura del Polo Científico, Tecnológico e Innovación de Formosa convergen.

De este modo, la provincia se posiciona como un destino estratégico para la atracción de nómades digitales e inversores de la región. Frente al modelo tradicional de hubs urbanos saturados, el ecosistema formoseño ofrece calidad de vida, integración con la naturaleza y una plataforma estatal articulada que respalda el talento joven local y latinoamericano.

La inclusión soberana en la franja del Trópico de Capricornio

El concepto del Trópico de Capricornio Digital y Tecnológico responde a la necesidad de descentralizar la producción de software e inteligencia artificial en América del Sur. Países como Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia comparten esta franja geográfica con el norte argentino; integrar sus saberes y talentos mediante iniciativas como la Formosa Hack fomenta un corredor regional de soberanía tecnológica.

Para los nómades digitales del MERCOSUR, Formosa no solo ofrece conectividad y un costo de vida competitivo, sino también la oportunidad de participar activamente en proyectos de impacto real: desde biotecnología aplicada hasta soluciones de gobierno digital e inteligencia artificial orientadas a la producción agroindustrial y la gestión sustentable de los recursos naturales.

El desafío ético del mundo artificial: La encíclica “Magnifica humanitas”

Dado que el entorno digital e internet conforman una arquitectura artificial que moldea las relaciones humanas, la innovación no puede avanzar desprovista de un marco ético sólido. La carta encíclica “Magnifica humanitas” del Papa León XIV ofrece claves fundamentales sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial.

El texto pontificio advierte sobre el riesgo del “síndrome de Babel”, donde la eficiencia y la homogeneización técnica pretenden reducir al ser humano a un mero dato, y propone en su lugar el “camino de Nehemías”: la construcción colectiva de una comunidad justa donde la técnica permanezca al servicio del bien común y la dignidad inalienable de cada individuo.

En la era del algoritmo, el desarrollo de la IA en el eje del Trópico de Capricornio debe caracterizarse por la transparencia, la inclusión y la responsabilidad social, garantizando que el ecosistema virtual fortalezca, y no reemplace, el tejido social de los pueblos.

La impronta científica y académica local: Visiones de la Formosa Hack

El desarrollo de la Hackaton en sus distintas ediciones ha contado con el impulso constante de referentes del ecosistema científico y académico de la provincia. La estructura pedagógica y técnica coordinada por el doctor Miguel Badaraco y el equipo docente de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma ha resultado clave para articular los desafíos tecnológicos con las competencias profesionales del alumnado.

Asimismo, las intervenciones del doctor Horacio Gorostegui han marcado históricamente la importancia del andamiaje institucional y la inclusión digital como condiciones indispensables para democratizar el conocimiento. Para Gorostegui “la articulación entre la universidad, las empresas de base tecnológica y el Estado es el motor que convierte el talento joven formoseño en soluciones exportables al mundo”.

Por su parte, el doctor Camilo Orrabalis “ha destacado la relevancia de orientar el desarrollo de código y biotecnología hacia las demandas reales del territorio”.

En encuentros previos de la Hackaton, Orrabalis enfatizó que “la soberanía científica no es una abstracción, sino la capacidad efectiva de utilizar la programación, la algoritmia y la ciencia aplicada para resolver problemáticas locales, posicionando a la juventud formoseña no como mera consumidora de tecnología global, sino como creadora de innovación de vanguardia”.

El reflejo de una política de Estado: La visión del Gobernador

La dimensión política y estratégica de este proceso encuentra su síntesis en las definiciones del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien ha señalado que la Formosa Hack no es un evento aislado, sino la manifestación concreta del Modelo Formoseño apostando a la soberanía tecnológica e inclusiva.

Desde la visión del Ejecutivo Provincial, la tecnología no debe ser un privilegio de pocos ni una herramienta de exclusión, sino un instrumento de justicia social y desarrollo equitativo.

La consolidación de Formosa como un faro de la inteligencia artificial y la tecnología en el Trópico de Capricornio ratifica el compromiso de brindar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para liderar la economía del conocimiento en el MERCOSUR, manteniendo siempre al ser humano como centro y fin de todo progreso.

FORMOSAHACK 2025: Análisis de participación e impacto interinstitucional

La 2.ª Edición de FORMOSAHACK (Ultra Hackathon de 24 horas continuas) organizada desde la Coordinación de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma por el equipo del doctor Miguel Badaraco, junto al IPF, registró un total de 127 estudiantes inscriptos distribuidos en 36 equipos pertenecientes a 5 instituciones de nivel superior y universitario.

Porcentajes de participación estudiantil por institución

• Instituto Politécnico Formosa (IPF): 90 estudiantes (70,87%) | 26 equipos (72,22%).

• Universidad Tecnológica Nacional (UTN – Sede Formosa): 24 estudiantes (18,90%) | 6 equipos (16,67%).

• Instituto Fermosa: 6 estudiantes (4,72%) | 2 equipos (5,56%).

• Universidad Siglo 21: 4 estudiantes (3,15%) | 1 equipo (2,78%).

• Universidad de la Cuenca del Plata: 3 estudiantes (2,36%) | 1 equipo (2,78%).

Alcance interinstitucional e impacto comunitario

• Participación externa: El 29,13% del alumnado (37 estudiantes en 10 equipos) correspondió a instituciones distintas al IPF, reflejando que casi 3 de cada 10 inscriptos aportaron diversidad desde otras casas de estudio.

• Alcance Digital (@formosahack): 3.500 usuarios alcanzados (9,2 veces la cantidad de seguidores de la cuenta), 8 publicaciones con 720 ‘Me gusta’ acumulados (promedio de 90 interacciones por post) y 379 seguidores en Instagram.



