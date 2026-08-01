Periodistas de distintas provincias visitaron la ciudad

Un grupo de integrantes de la Red Federal de Periodistas Feministas Argentinas pasó por la ciudad de Formosa, en el trayecto hacia el Bañado La Estrella.

El intendente Jorge Jofré las recibió en la intendencia, donde conversaron sobre el recorrido que las trae al norte y sobre la oferta turística de la capital provincial. La Red nuclea a periodistas de distintas provincias del país.

“Fue una alegría compartir este encuentro, conversar sobre su visita al norte formoseño y contarles también la propuesta turística de nuestra ciudad, con circuitos que invitan a conocer nuestra historia, nuestra cultura y la identidad de nuestra gente”, manifestó el intendente Jofré.

“Siempre es valioso recibir a quienes llegan con interés, mirada curiosa y ganas de descubrir todo lo que Formosa tiene para ofrecer”, cerró el Jefe Comunal.

La ciudad de Formosa funciona como punto de partida de ese recorrido. El acceso más transitado al bañado se hace por la localidad de Las Lomitas, a 298 kilómetros de la capital provincial por la ruta nacional 81, y desde allí por la ruta provincial 28, que cruza el humedal sobre un viaducto de 900 metros.



