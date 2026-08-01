La Municipalidad avanzó con mejoras viales y pluviales en barrios de la ciudad

La Municipalidad de Formosa desarrolló este lunes 17 una nueva jornada de trabajos de mantenimiento de calles e infraestructura pluvial en seis barrios de la capital, con intervenciones ejecutadas por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, tanto en el Circuito Cinco como en otros sectores del ejido urbano.

Las tareas incluyeron colocación de alcantarillado, cuneteo manual y mecanizado, perfilado, relleno y compactación de arterias, además de trabajos sobre esquineros.

Estas acciones forman parte del esquema permanente que lleva adelante la comuna para sostener las condiciones de transitabilidad y favorecer el correcto escurrimiento del agua de lluvia.

En el barrio 20 de Julio se concretó la colocación de alcantarillado, una intervención destinada a mejorar la vinculación de los desagües del sector y facilitar la circulación del agua hacia los canales de evacuación.

Por su parte, en el barrio Tiro Federal se realizó cuneteo mecanizado con carga directa, mientras que en el Luján se efectuó el levantamiento de esquineros. En San Isidro Labrador, en tanto, los trabajos comprendieron cuneteo manual y perfilado de calles, combinando el mantenimiento del drenaje superficial con el acondicionamiento de las arterias internas.

La agenda de trabajos se extendió también al barrio Itatí II, donde se completó el perfilado de la calle Masferrer, en el tramo comprendido entre la avenida Alicia Moreau de Justo y la colectora de la avenida Gendarmería Nacional. La intervención fue incorporada al cronograma por indicación del intendente Jorge Jofré.

Asimismo, en el barrio Divino Niño se llevaron adelante tareas de relleno, compactación y perfilado sobre una calle sin nombre, en respuesta a un pedido formulado por vecinos del sector.

Este tipo de labores permite recuperar calzadas que presentan desniveles o deterioro por el uso cotidiano y las condiciones climáticas, al tiempo que contribuye a conservar en funcionamiento cunetas, cruces y alcantarillas.

Desde la comuna se sostiene de manera permanente un esquema de intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, atendiendo tanto el estado de las calles de tierra como las condiciones del sistema de drenaje.

De esta manera, la Municipalidad continúa avanzando con trabajos programados y con acciones surgidas de requerimientos vecinales, distribuyendo equipos y maquinaria de acuerdo con las necesidades relevadas en cada barrio.



