Pastoril: vecinos, productores y Policía coordinan acciones para fortalecer la seguridad rural

Productores ganaderos, vecinos y efectivos de la Subcomisaría Pastoril participaron de una reunión realizada en el predio del SENASA de Colonia Pastoril, con el objetivo de coordinar acciones para el cuidado del Camino Vecinal 201 y fortalecer la seguridad en la zona rural.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de preservar y mantener en buenas condiciones el camino, especialmente luego de las lluvias, evitando la circulación que pueda provocar daños y dificultar posteriormente el tránsito de vecinos y productores.

Otro de los puntos centrales fue la seguridad rural. En este sentido, se acordó reforzar la presencia policial mediante recorridas preventivas por los campos, tanto con vehículos de la fuerza como a caballo, contando para ello con la colaboración de los establecimientos de la zona.

También se destacó la importancia del compromiso de los productores y vecinos para informar sobre el ingreso o circulación de personas ajenas al sector, permitiendo su correspondiente identificación y fortaleciendo así la prevención.

La reunión se desarrolló bajo la premisa de que “la seguridad pública es una construcción colectiva”, resaltando el trabajo coordinado entre la Policía, los productores y la comunidad para cuidar los establecimientos rurales, los caminos y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la zona.

Asimismo, se recordó la vigencia de la normativa provincial en materia de tránsito y las disposiciones destinadas a preservar los caminos de tierra luego de las lluvias.