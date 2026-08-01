Comenzó la refacción integral de la plazoleta sobre la avenida Juan M. Degen

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el inicio de la primera etapa de la obra de refacción integral de la plazoleta central ubicada sobre la avenida Juan M. Degen, entre la Ruta Nacional N.º 81 y el Paseo Ferroviario, una intervención que permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios públicos más importantes de la localidad.

El jefe comunal explicó que una parte de esta importante obra ya comenzó a ejecutarse en el sector ubicado frente al Centro Cívico, correspondiente al tramo comprendido entre las calles Mendoza y Anaquín.

"Este proyecto es posible gracias a las gestiones que impulsamos desde el Municipio y, fundamentalmente, a la visión integral del Gobierno de la Provincia de Formosa, que continúa invirtiendo en infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", expresó Nacif.

La obra contempla la construcción de nuevos senderos peatonales, una bicisenda, un circuito aeróbico, rampas de accesibilidad, iluminación con tecnología LED, incorporación de nuevos espacios verdes, restauración de bancos históricos, instalación de pérgolas, bebederos, bicicleteros, cestos de residuos y moderno mobiliario urbano.

Asimismo, permitirá contar con un espacio más seguro, inclusivo y funcional para el encuentro de las familias, promoviendo la recreación, la actividad física y el cuidado del ambiente.

En ese marco, el Intendente agradeció especialmente al gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, por el permanente acompañamiento a Ingeniero Juárez y por hacer posible la ejecución de obras que transforman la vida de los vecinos. Del mismo modo, reconoció el trabajo y el compromiso de los equipos profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad, responsables de llevar adelante este importante proyecto.

"Seguimos trabajando de manera articulada para que Ingeniero Juárez continúe creciendo con obras que generan desarrollo, integración y mejores oportunidades para todos", concluyó Rafael Nacif.



