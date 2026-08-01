El Municipio realizará una jornada de educación vial con simulador de vuelcos

La Municipalidad de Formosa llevará adelante este miércoles 19 de agosto una jornada de educación vial en el Paseo de la Intendencia. La organiza la Subsecretaría de Transporte y Emergencia y tendrá como atractivo central un simulador de vuelcos.

La actividad se desarrollará en dos turnos. El primero, de 9 a 11. El segundo, de 16 a 18.

La consigna elegida es "Una experiencia real para tomar decisiones que salvan vidas". El eje está puesto en dos conductas: el respeto de los límites de velocidad y el uso correcto del cinturón de seguridad.

La subsecretaria de Transporte y Emergencia, Adriana Smith, explicó de qué se trata el dispositivo.

"El simulador de vuelcos es un dispositivo mecánico interactivo de seguridad vial a través del cual la persona que suba a ese habitáculo podrá experimentar las sensaciones ante un vuelco o giro del vehículo. Tiene por finalidad concientizar el uso del cinturón de seguridad en forma correcta y también para que los conductores respeten los límites de velocidad", detalló.

La propuesta no se agota en el simulador.

"La campaña de esta actividad tiene como finalidad la prevención sobre accidentes de tránsito y también pedagógica de enseñanza, porque vamos a contar también con la miniciudad móvil que está destinada para los más pequeños, donde se les va a enseñar las señalizaciones de tránsito. Y también vamos a tener la educación sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar, que tan importantes son como una medida de primeros auxilios", enumeró.

La jornada se inscribe en el calendario del 15 de agosto, Día del Compromiso Federal por la Seguridad Vial. La fecha recuerda la firma del Convenio Federal sobre Acciones en materia de Tránsito y Seguridad Vial entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdo que abrió paso a la Ley Nacional de Tránsito 26.363 y a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde el Municipio remarcaron que sostener estos espacios de información resulta clave para promover una circulación más segura. El cumplimiento de las normas y el uso de los elementos de protección pueden ser determinantes a la hora de evitar consecuencias graves ante un siniestro.



