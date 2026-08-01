Cuadrillas municipales trabajaron en desagües, cunetas y un canal principal en seis barrios

Cuadrillas municipales trabajaron este sábado 15 de agosto en siete frentes de mantenimiento pluvial y vial, distribuidos en los barrios Fontana, Cono Sur, Itatí, Luján, Tiro Federal y Mariano Moreno, y sobre un canal principal de la calle Blas Parera.

En el barrio Fontana, en la intersección de las calles Pringles y Fuerza Aérea, se limpiaron a mano los desagües pluviales a cielo abierto, que son los canales sin techar que sacan el agua de lluvia del barrio, y las bocas de tormenta, que son las aberturas ubicadas en el cordón de la vereda por donde el agua de la calle entra al desagüe. En ese punto trabajó además el camión desobstructor, que es el equipo que destapa los conductos con agua a presión y aspiración.

En el barrio Cono Sur la tarea se concentró en el primer pasaje sobre la calle Santa Cruz y la avenida Néstor Kirchner, y en el barrio Itatí, en la intersección de las calles Neuquén y Masferrer, en la zona de la plaza. En los dos casos se limpiaron a mano las cunetas a cielo abierto. La cuneta es la zanja que corre al costado de la calzada y por la que escurre el agua de lluvia hacia el desagüe.

La Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública trabajó en otros cuatro puntos. En el barrio Luján se retiró el material acumulado por el cuneteo y el que se juntó en las esquinas. En el barrio Tiro Federal se hizo cuneteo mecanizado, que es la apertura de la cuneta con máquina. En el barrio Mariano Moreno, sobre las calles Larrea y Ayacucho, se trabajó con carga directa, una modalidad en la que la tierra extraída se sube al camión en el momento y no queda amontonada en la calle.

La misma dirección limpió el canal principal de la calle Blas Parera, entre la avenida Gutnisky y la calle Maipú, también con carga directa. Los canales principales son los que reciben el agua de los desagües de varios barrios y la conducen fuera de la ciudad.

Los trabajos del barrio Cono Sur surgieron de reclamos ingresados por el Centro de Atención al Vecino. Los de Fontana e Itatí, de pedidos que los vecinos hicieron directamente al área.

Las tareas forman parte de la preparación que la Municipalidad sostiene ante el evento de El Niño en curso, que es el calentamiento de las aguas del océano Pacífico que altera el régimen de lluvias en buena parte del mundo. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos informó el 13 de agosto que el fenómeno está presente y en fortalecimiento, y estimó en más del 90 por ciento la probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre la primavera y el verano. En el noreste argentino, El Niño se asocia con precipitaciones por encima de lo normal.

Las áreas de Infraestructura Pluvial y de Mantenimiento de la Vía Pública, que dependen de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informan estas tareas en partes diarios.

La Municipalidad pidió a los vecinos que no arrojen residuos ni ramas en la vía pública, porque el material arrastrado por el agua obstruye las rejillas y las bocas de tormenta e impide que el agua escurra. Los reclamos por desagües y cunetas se reciben en el Centro de Atención al Vecino y en la aplicación municipal.



