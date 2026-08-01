Operativo Policial en Lote 8: liberaron dos tramos del camino vecinal Nº 9002

En cumplimiento de oficios judiciales emanados del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, la Policía de la Provincia desplegó un operativo simultáneo en dos sectores del Camino Vecinal Nº 9002, ubicados a la altura de las comunidades originarias Misión Nueva y Tres Palmas.

La intervención se inició a las 16:15 horas de este lunes, con un importante despliegue de efectivos de la Unidad Regional 9, Grupo Especial, DDR y personal de distintas dependencias, además de una comisión policial de esta ciudad que fueron para reforzar los operativos.

En el primer tramo del camino vecinal ubicado en Misión Nueva fueron detenidas 6 personas, cinco hombres y una mujer. En tanto que en el segundo tramo, ubicado en Tres Palmas fueron detenidas 12 personas, cuatro hombres y ocho mujeres.

Durante esa intervención, algunos manifestantes opusieron resistencia, por lo que los efectivos debieron emplear la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria, a fin de concretar las medidas judiciales.

Como consecuencia del procedimiento, dos efectivos policiales resultaron lesionados y recibieron la correspondiente asistencia médica.

Concluidas las medidas judiciales, ambos sectores del Camino Vecinal Nº 9002 quedaron completamente liberados y habilitados para la normal circulación vehicular.

Por disposición judicial, fueron documentados y secuestrados distintos elementos hallados en los lugares de los cortes, entre ellos pancartas, postes, hules, elementos de cocina y equipos celulares que fueron incorporados a las actuaciones como elementos de prueba.

Las 18 personas detenidas fueron trasladadas a la Comisaría El Chorro, quedando a disposición de la Justicia.

La Policía mantiene presencia preventiva en ambos sectores, con efectivos del DDR y de distintas dependencias, a fin de preservar la seguridad y garantizar la normal circulación por esta vía de comunicación vecinal.











