El gobernador Insfrán inaugurará la ampliación y refacción de la UCPIM

El total de la superficie intervenida es de 6021 metros cuadrados.

Este martes 1 de septiembre, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará la ampliación y refacción de la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM). Será a las 17.15 horas en el Parque Industrial de la ciudad capital situado en Avenida Arturo Frondizi N°4199.

Las nuevas áreas que comprenden la ampliación son: depósito, administración, comedores, servicios, lavadero y estacionamientos para autos N°2, utilitarios, camiones y motos. También cuenta con la ampliación de pavimento, nivelación, parquizado y jardinería.

En la zona refaccionada se encontrarán las oficinas operativas y de administración, comedores, oficinas y depósito de IASEP, sala de reuniones, sector de farmacia, área y recepción de cadena de frio, oficinas de logística y los depósitos 1 y 2.

En el área de refuncionalización y ampliación estarán los sistemas eléctricos, de desagües y de señales débiles (cámaras y teléfonos).

De esta manera, a diferencia de las políticas del Gobierno nacional, que ha optado por el desfinanciamiento total de la obra pública, la provincia de Formosa, dentro del Modelo Formoseño, continúa priorizando la construcción y habilitación de infraestructuras, para así reforzar y garantizar la justicia social del pueblo.

Cobertura integral del sistema público

Por esta razón, en la tarde del lunes 31 se realizó una recorrida institucional previa a la inauguración, con la presencia del equipo de Ceremonial del Poder Ejecutivo, de organismos provinciales y de la Red Formoseña de Medios de Comunicación, para ultimar detalles.

Al respecto, la administradora del organismo, contadora Pamela Suhr, brindó detalles sobre la trascendencia de esta obra y el funcionamiento diario de la unidad, al indicar que “este edificio ya viene funcionando desde hace diez años pero lo que se realizó fue una remodelación y ampliación integral de las distintas áreas porque la cantidad de actividades que fuimos sumando hizo que el espacio original quedara chico”.

La funcionaria puntualizó que “la UCPIM cuenta en la actualidad con 159 trabajadores y 14 vehículos”, precisando que “nos encargamos de hacer toda la compra, el almacenamiento y la distribución de productos e insumos medicinales en toda la provincia, garantizando que cada paciente tenga su medicación disponible en su lugar de residencia”.

Suhr remarcó que “trabajamos los 365 días del año con cronogramas estipulados de entrega que se cumplen a rajatabla. Todos los efectores de la provincia saben perfectamente en qué semana del mes van a recibir sus insumos”, y detalló que “l interior provincial recibe suministros mensualmente, mientras que en la Capital la entrega se realiza entre una y tres veces por semana, según la demanda del hospital”.

Respecto al moderno edificio que será habilitado por el gobernador Insfrán, expresó que “es un orgullo para la provincia contar con un mecanismo donde se centralizan absolutamente todas las compras. Creo que en ninguna otra parte del país existe un lugar con estas características”.

Finalmente, resaltó que la cobertura de la UCPIM además de todos los hospitales y centros de salud de la provincia, alcanza a laboratorios, programas de salud, IASEP para compras mayores, y organismos del Estado como el Ministerio de la Comunidad y la Policía de la provincia como alcaidías, Policía Científica y Drogas Peligrosas.

“Es una institución fundamental para que el sistema de salud funcione. Es un paso que por allí no se ve, pero resulta vital para garantizar el derecho a la salud de todos los formoseños”, concluyó Suhr.







