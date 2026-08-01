“El rol de la Fiscalía de Estado es defender los intereses patrimoniales de la provincia y la Constitución”

La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, aclaró que el organismo defiende los intereses patrimoniales de la provincia y no actúa como fuero penal. Además, desmintió las acusaciones de persecución formuladas por el senador Francisco Paoltroni, atribuyendo sus reveses judiciales al control de desmontes ilegales y su situación económica a las políticas del Gobierno nacional.

La fiscal de Estado de Formosa, doctora Stella Maris Zabala, en declaraciones recogidas por AGENFOR, dejó en claro la función del organismo que encabeza, destacando que “hay una tergiversación sobre el rol de la Fiscalía de Estado. Nuestro rol es defender los intereses patrimoniales de la provincia y la Constitución”.

Añadió que “se interviene también ante demandas promovidas contra el Estado provincial o en las acciones judiciales emprendidas para salvaguardar los derechos e intereses de los formoseños, inclusive en demandas promovidas contra el Estado Nacional en defensa del federalismo”.

Indicó que “como organismo además tenemos muchas causas que el Estado provincial ha iniciado contra nacional cuando ve que se vulneran derechos patrimoniales provinciales o la facultad que tiene la provincia, ejerciendo el federalismo de defender sus intereses”.

Asimismo, la funcionaria aclaró que “soy fiscal de Estado, no judicial” y resaltó que “cuando existen denuncias por delitos comunes o entre particulares, las personas deben acudir a la Justicia provincial o federal, donde existen fiscales judiciales encargados de llevar adelante las causas”.

“Al parecer hay una confusión con respecto a lo que se considera que debe hacerse o se malinterpreta”, insistió Zabala.

Respecto a eventuales notificaciones del Máximo Tribunal de la Nación relativas a la reforma constitucional, la fiscal de Estado, confirmó que “la provincia aún no ha sido notificada”.

Y afirmó que “cuando la tengamos, nosotros mismos vamos a informar”, resaltando que “llegado ese momento, defenderemos la postura provincial como corresponde, con los argumentos jurídicos certeros y la prudencia de saber que nos asiste la razón”.

“Se va a defender el texto constitucional y la facultad que tiene Formosa de darse sus propias normas y más después de haber pasado por una Asamblea Constituyente, con constituyentes que fueron elegidos libremente por el pueblo de Formosa”, enfatizó.

Falsas acusaciones de Paoltroni

Por otra parte, se refirió a las acusaciones vertidas por el senador Paoltroni, quien sugirió persecución política e inconvenientes para el desarrollo de sus actividades privadas en Formosa.

Zabala remarcó que las actuaciones que involucran al legislador nacional corresponden al estricto cumplimiento de la ley frente a infracciones por desmontes ilegales.

“En su momento, ante multas por desmontes ilegales, la provincia accionó ante la Justicia” y expuso que “el senador tuvo todas las garantías y ejerció plenamente su derecho a defensa. El fallo le fue adverso, apeló y volvió a ser adverso”.

A su vez, añadió que “lo único que se le rechazó en su momento fue el intento de ampararse en sus fueros para no pagar las multas por infracciones ambientales que le correspondía. Fuera de la gesticulación y los gritos, los expedientes judiciales muestran la realidad de los hechos”, sentenció.

Por último, Zabala cruzó los dichos de Paoltroni respecto a supuestos ahogos financieros y embargos que le atribuyó a la gestión provincial, señalando que “las ejecuciones de embargos que menciona el legislador fueron dispuestas por la ARCA, ex-AFIP, un organismo de carácter nacional que nada tiene que ver con el Gobierno provincial”.

Y aseveró que “Formosa siempre ha recibido a todos los que eligen esta tierra para trabajar, emprender y formar su familia”.

Finalmente, la funcionaria vinculó los problemas económicos denunciados por el legislador y los recientes cierres de comercios al escenario macroeconómico nacional: “La insolvencia financiera que refiere o el cierre de empresas locales no son responsabilidad del Gobierno provincial, sino el resultado directo de las políticas económicas del Gobierno nacional y del liberalismo salvaje que el propio senador defiende y promueve”.



