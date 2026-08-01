Misión Tacaaglé: Jornada de capacitación y actualización sobre las Leyes Micaela y Olimpia

Estuvo destinada a agentes públicos municipales y provinciales de los tres Poderes del Estado, como así también a la comunidad en general, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la prevención y erradicación de las violencias de género.

Una jornada de capacitación y actualización sobre la Leyes Micaela N° 27.499 y Olimpia N° 27.736 que se llevó a cabo en la localidad de Misión Tacaaglé fue encabezada por la secretaria de la Mujer del Gobierno provincial, la licenciada Patricia Hermosilla. Asistieron además el intendente de la Municipalidad local, José Francisco Ravano, al igual que funcionarias del Poder Judicial, de la Policía de Formosa, directivos de instituciones educativas.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas conceptuales, legales y prácticas para la transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública y en la vida cotidiana.

El encuentro contó con una concurrida asistencia de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública municipal y provincial, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de vecinos, e integrantes de instituciones locales interesados en la temática.

Ejes de la jornada y marcos normativos

Durante la actividad, el equipo de capacitadoras abordó los alcances de ambas normativas nacionales y su aplicación en el territorio.

En el caso de la Ley Micaela, se profundizó en la formación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que desempeñan funciones en la función pública, haciendo énfasis en la detección temprana de sesgos, la prevención de violencias institucionales y el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos.

A su vez, respecto de la Ley Olimpia, se presentó la reciente incorporación de la violencia digital y mediática como una modalidad dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Se expusieron las herramientas para identificar, prevenir y acompañar situaciones de difusión no consentida de material intimo, acoso digital, doxing y violencia en redes sociales.

“Fortalecer el conocimiento de nuestros agentes públicos no es solo dar cumplimiento a una ley, sino asumir la responsabilidad colectiva de garantizar instituciones más empáticas, eficientes y libres de violencias para cada habitante de nuestra comunidad”, se subrayó en ese marco.



