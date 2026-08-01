“Estamos trabajando en la estrategia de unidad de todo el movimiento nacional y popular para el 2027”

El legislador apuntó contra las políticas de ajuste del Presidente y aseguró que el objetivo es “luchar juntos para recuperar la Patria” de ese “desastre”.

En diálogo con AGENFOR, el senador nacional por Formosa y presidente del bloque en el Senado de la Nación, José Mayans, se refirió a la extensa reunión que mantuvieron mandatarios, legisladores y referentes de diversos sectores del Peronismo del cual participó, también, el gobernador Gildo Insfrán, y que ocurrió días después del contundente rechazo a las modificaciones a la Ley de Tierras con el objeto de organizarse de cara a las elecciones de 2027.

Además del Senador, en dicho encuentro estuvieron presentes Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, el diputado y jefe de bloque Germán Martínez; los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, jefe político de la provincia.

“Estamos trabajando en la estrategia de unidad de todo el movimiento nacional y popular para las próximas elecciones del año 2027 y para que, en la Casa Rosada, gobierne una persona del campo nacional y popular que se preocupe por la independencia económica de nuestro país, por la soberanía política y por la justicia social de nuestra patria”, sostuvo Mayans.

En ese sentido, consideró que esta reunión fue “el puntapié inicial para construir la unidad de todo el movimiento nacional justicialista, el movimiento nacional y popular y de todas las fuerzas que vamos a luchar juntos para recuperar nuestra patria del desastre que ha hecho Milei en la República Argentina”.

En cuanto al rol de los gobernadores en este armado, el legislador consideró que todos están trabajando juntos con los Presidentes del bloque, senadores y diputados de las fuerzas políticas.

“Es importante realmente lograr un equipo de conjunto que le dé al pueblo argentino la esperanza de que una Argentina distinta es posible”, resaltó.

Y añadió: “Perón decía: liberación no dependencia; lo de Milei es un programa de dependencia así que nosotros estamos en contra de ese programa de dependencia nacional”.

Por último, Mayans se refirió al Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito Formosa, que se desarrolló este viernes 14, donde se eligieron nuevas autoridades del mismo y dijo que es un espacio partidario que “siempre ha interpretado el sentir del pueblo formoseño y han surgido las políticas públicas que han logrado el desarrollo de nuestra provincia”.

“Por supuesto políticas públicas de Estado presente, no de Estado irresponsable como el que gobierna Milei, que dijo que venía para destruir el Estado; nosotros estamos en contra de esas políticas públicas que han generado pobreza, indigencia y enajenación de nuestra patria”, cerró.



