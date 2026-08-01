Insfrán presidirá el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín

Con una ceremonia, que tendrá en el cierre el desfile cívico-militar, Formosa le rendirá homenaje al Padre de la Patria.

El próximo lunes 17 de agosto, el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, encabezará la ceremonia conmemorativa del 176° aniversario del fallecimiento del general José Francisco de San Martín, que se realizará en la plaza San Martín de la ciudad capital.

De acuerdo al programa de actividades, a partir de las 8 será la concentración de delegaciones escolares, de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y público en general invitado a participar del acto. También las autoridades e invitados especiales harán lo propio, aguardándose su llegada a las 8.45 horas.

Del mismo modo, minutos después se espera el arribo gobernador Insfrán, quien presidirá el acto frente al monumento del Padre de la Patria.

En ese marco, está previsto que primero se efectúe la presentación de efectivos, así como también el saludo protocolar, tras lo cual se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha Himno a Formosa.

Luego, a través de una poesía, se rendirá homenaje al Padre de la Patria, y seguido a ello, se hará el depósito de ofrendas florales en el monumento, rindiéndole un minuto de silencio al prócer argentino, fallecido en 1850.

Siguiendo con el programa, a continuación, un funcionario del Gobierno provincial ofrecerá un discurso alusivo a la fecha. Finalmente, y como cierre del acto, se producirá el desfile cívico-militar.



