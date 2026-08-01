“Más ventas, menos desorden”: ADE brinda herramientas para hacer crecer los negocios

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) realizará el próximo martes 25 de agosto, de 17 a 19 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital, la capacitación “Cómo vender más sin desorganizar tu negocio”, destinada a emprendedores, PyMEs, empresas familiares y responsables de áreas comerciales u operativas.

La propuesta estará a cargo de Camila Rivenson, Scrum Máster del Clúster de Innovación Tecnológica Formosa, y brindará herramientas prácticas para ordenar procesos, priorizar tareas, detectar problemas y mejorar la gestión comercial, desde la captación del cliente hasta la postventa.

Durante el encuentro se realizarán ejercicios prácticos como el “Mapa del desorden”, la creación de un tablero de trabajo y un plan de mejora de siete días, para que cada participante pueda llevarse herramientas concretas y aplicarlas en su propio negocio.

Desde la ADE remarcan la importancia de la capacitación como una herramienta clave para fortalecer los emprendimientos y empresas, mejorar su organización y estar preparados para afrontar los desafíos que implica crecer. “Porque no se trata solamente de vender más, sino de estar preparados para hacerlo de manera ordenada y sostenible”, enfatizaron.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa. Los interesados pueden registrarse en https://forms.gle/oBQRpyJw6V8CocYw5, comunicarse al WhatsApp 3704 329154, al correo adeformosa.capacitacion@gmail.com, o bien acercarse a las oficinas de la ADE, ubicadas en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” y la calle Brandsen de la ciudad capital.



