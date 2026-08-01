La Jurisdicción Tres celebró el Mes de las Infancias con muchas sorpresas y sorteos de bicicletas

El acompañamiento de los vecinos y las vecinas al festejo exclusivamente para los niños y las niñas fue masivo en esa zona de la ciudad capital.

En el populoso barrio San Isidro Labrador, en el marco del Mes de las Infancias, gracias a la unidad de más de 18 agrupaciones políticas, en la tarde de este domingo 16 se organizóun evento que convocó a toda la Jurisdicción Tres de la ciudad de Formosa.

Durante la convocante jornada de celebración en el playón deportivo,los niños y las niñasdisfrutaron de todo lo que se preparó para ellos: sorteos de bicicletas, chocolateada, shows en vivo y muchos juegos. “Fue una fiesta multitudinaria con muchas sorpresas”, definió Celeste Benítez, al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Como la jornada se presentó agradable, ya que la tarde estuvo soleada, las familias con sus niños se volcaron a participar de esta convocatoria organizada entre las diferentes agrupaciones. Las que también donaron los premios que se sortearon, según declaró.

Y acentuó que el principal propósito de estas actividades fue que los niños y las niñas de dicha jurisdicción disfrutaran de una tarde especial, así como se viene haciendo a lo largo de este Mes de las Infancias.

En ese punto, enfatizó que, durante todo agosto en Formosa, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, se vienen organizando eventos de estas características en distintos barrios, “dedicados exclusivamente a los niños”.

Entrega de juguetes

Con respecto a la jornada que se vivió en las escuelas de toda la provincia, cuando este domingo, en simultáneo, desde las 9 horas se repartieron los más de 200 mil juguetes dispuestos por el gobernador Gildo Insfrán, expresó su alegría porque, a través de esta iniciativa, “el Estado está presente”.

Por ello, reafirmó que con todas las agrupaciones políticas seguirán trabajando y acompañando las políticas públicas del Modelo Formoseño.

En el mismo sentido, se expresó el diputado provincial y presidente del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura, Agustín Samaniego, quien participó del agasajo.

En ese contexto, acompañando a la dirigencia de la Jurisdicción Tres, también destacó que la entrega de juguetes se realiza, año tras año, con el fin que “llevar una sonrisa a cada uno de los niños formoseños”.

Por ello, marcó que se trata de una inversión del Estado provincial, a partir de la cual se pretende lograr “infancias felices” para lograr “el día de mañana personas buenas y solidarias”.

Símbolo

Y añadió: “Es un símbolo del Modelo Formoseño”, porque la entrega de juguetes “les da a todos los niños formoseños el derecho de la igualdad de oportunidades”, premisa de las políticas públicas de justicia social que se implementan en Formosa.

En síntesis, para Samaniego, son las bases y los cimientos sobre los que se construyó “la Formosa de hoy y de mañana”. Como también, apuntando a un “futuro mucho mejor” para las generaciones que vendrán, concluyó.















