El titular de la Fundación “Saber Cómo” del INTI fue recibido por el intendente Jofré

El presidente de la Fundación Saber Cómo, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Lorenzo Beccaria, fue recibido este miércoles por el intendente Jorge Jofré en la intendencia.

La visita protocolar se dio en el marco del convenio de cooperación que ambas instituciones mantienen vigente y que sostiene el trabajo conjunto en prevención y seguridad vial.

Beccaria llegó con material didáctico que la Fundación pone a disposición del municipio para las jornadas de concientización en la vía pública: juegos para chicos y otros elementos pensados para el trabajo con las familias.

"Hoy estamos en Formosa por un convenio que firmamos con el intendente", señaló el titular de la entidad, que depende del INTI y funciona como su brazo de vinculación con municipios, organismos públicos y el sector privado.

Sobre la lógica del acuerdo, explicó: "Tiene que ver con un programa marco en donde nosotros primero hacemos un abordaje territorial con todo el tema que tenga que ver con la prevención y la seguridad vial. Y una de las actividades que hacemos, llevamos adelante capacitación y concientización con la vía pública, con el ciudadano, con el formoseño".

El despliegue previsto para la calle combina simulación y juego, con el simulador de vuelcos como pieza central.

"Se iba a encontrar el autovolcador, se iban a hacer juegos con los chicos en la vía pública, donde nosotros tenemos gafas, donde concientizamos con el grado de alcoholemia, memotest, bueno, obviamente colorear para los más chicos, todo el tema de actividades más didácticas", enumeró.

Esa jornada, organizada por la Subsecretaría de Transporte y Emergencia en el Paseo de la Intendencia, quedó reprogramada por razones climáticas.

La propuesta se enmarca en el Día del Compromiso por la Seguridad Vial, que se conmemora cada 15 de agosto, y apunta a un mensaje simple: respetar los límites de velocidad y usar siempre el cinturón de seguridad.

En paralelo, la Fundación avanza con la formación del personal municipal. "Simultáneamente se está haciendo capacitaciones a los trabajadores municipales de tránsito con profesionales de la Fundación, en lo que tiene que ver con el sistema de seguridad vial que se lleva adelante en el municipio", remarcó.

La Fundación Saber Cómo fue constituida en 2005 por el propio INTI, con la misión de promover la transferencia de tecnología para la producción de bienes y servicios desde una mirada solidaria y con principios de economía social.



