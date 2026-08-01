Destacan el alcance del operativo de salud integral y servicios en parajes de la Ruta 86



El plan articulado por el Gobierno provincial abarca atención médica especializada y trámites de documentación en localidades del interior provincial, respondiendo a las demandas de las familias del territorio.

El Gobierno de Formosa mantiene en pleno desarrollo un amplio operativo de salud y servicios integrales en diversas localidades y comunidades originarias ubicadas a lo largo de la Ruta Nacional Nº 86.

Al respecto, el presidente de la Junta Vecinal de Posta Cambio Zalazar, Melanio Acosta, destacó el impacto de las jornadas desplegadas en la zona. “Ayer martes comenzó en El Sauzalito con una gran concurrencia de vecinos, y el trabajo continuó en Puerto Irigoyen, Alto Alegre, La Banderita, Bajo Hondo, Pozo Molina, El Descanso y La Esperanza”, detalló, al tiempo que subrayó la presencia del vicegobernador Eber Solís acompañando las actividades.

Asimismo, este miércoles 19, el operativo llegó a Río Muerto, La Libertad y Posta Cambio Zalazar.

Precisó que la jornada se organiza mediante equipos de trabajo simultáneos que ofrecen atención en medicina general, farmacia, odontología y oftalmología, con alta demanda por la facilidad de acceso que representa para los pobladores locales, valoró.

Además de la cobertura sanitaria, Acosta señaló que la acción estatal incluyó trámites esenciales para las jurisdicciones como la emisión de licencias de conducir.

“Esto funciona como un pequeño ‘Por Nuestra Gente, Todo’, acercando todas las áreas del Estado para dar respuestas concretas a la comunidad”, concluyó.



