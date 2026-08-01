La Policía recuperó equipamientos de una ambulancia y aprehendió a uno de los presuntos autores

Los elementos recuperados son utilizados para la atención y asistencia de pacientes

Efectivos de la Delegación de Informaciones Policiales del barrio 8 de Octubre, llevaron adelante un rápido procedimiento investigativo que permitió recuperar equipamiento de aspiración, un bolso con insumos médicos, elementos para intubación y resucitación, tubos, jeringas y otros materiales sustraídos del interior de una ambulancia y aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00:15 horas de este martes, luego de que los investigadores tomaran conocimiento de la sustracción de equipamientos desde una ambulancia estacionada frente al Centro de Salud del barrio 8 de Octubre.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos sujetos habrían violentado la puerta corrediza de la unidad sanitaria y sustraído distintos elementos indispensables para la atención de pacientes, entre ellos equipamiento de aspiración, un bolso con insumos médicos, elementos para intubación y resucitación, tubos, jeringas y otros materiales. Además, habrían intentado desprender los monitores de la ambulancia, entre ellos un cardiodesfibrilador y un equipo multiparamétrico.

Ante esta situación, los efectivos desplegaron tareas investigativas y realizaron un relevamiento en las inmediaciones del centro de salud.

Como resultado, lograron localizar ocultos entre la maleza, en inmediaciones de una vivienda de la manzana 4 del mismo barrio, los elementos denunciados como sustraídos.

Asimismo, a partir de las averiguaciones realizadas y los datos aportados por una vecina que habría observado a los autores, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos involucrados.

Minutos más tarde, en la vía pública, frente a una vivienda del barrio Simón Bolívar, detuvieron a un hombre de 30 años.

Detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición del Juzgado interviniente.

En tanto, las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar la participación de otros posibles involucrados y lograr el total esclarecimiento del hecho.

Teniendo en cuenta la importancia de los elementos recuperados para el normal funcionamiento de la ambulancia y la atención de pacientes los equipamientos fueron entregados al personal médico de la unidad sanitaria.