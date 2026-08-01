La Policía detuvo a un hombre y secuestro elementos de interés en la causa

Fue en el marco de tareas investigativas por la tentativa de robo ocurrido en el barrio Liborsi

Integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron varias prendas de vestir y el elemento con el cual intimido a la víctima para intentar sustraerle su teléfono.

El hecho ocurrió días atrás cuando una mujer denuncio que fue interceptada por un hombre mientras iba caminando y que mediante amenazas y mostrándole un objeto similar a un arma de fuego intento sustraerle su teléfono en el barrio Liborsi.

De inmediato personal de la brigada realizó averiguaciones pertinente al caso identificaron al presunto autor, un hombre de 40 años.

El mismo fue localizado y detenido cuando salía de un complejo de alquileres ubicado en inmediaciones de las calles Emilio Mancebo y Corrientes, del mismo barrio.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

Posteriormente, con la correspondiente orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble vinculado al detenido, secuestrándose una campera negra tipo inflable con capucha, un short de fútbol de diversos colores y un caño de bronce hueco, elemento que habría sido utilizado para intimidar a la damnificada durante el ilícito.

Todos los elementos fueron documentados y secuestrados por personal de la Dirección General de Policía Científica, quedando a disposición de la Magistratura interviniente.

En tanto, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. (Con foto)







