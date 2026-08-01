La Policía investiga el robo a un comercio y busca detener a los autores

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local comercial ubicado sobre calle Moreno al 700, del barrio San Martín.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera iniciaron una causa judicial tras la denuncia radicada por el propietario de un comercio, por ello los investigadores trabajan en la individualización de dos sujetos que participaron del ilícito y en la recuperación de los elementos sustraídos.

De acuerdo a las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron al lugar alrededor de las 02:30 horas a bordo de una motocicleta de 150 cilindradas donde uno de ellos descendió del rodado, arrojó un objeto contundente contra la puerta logrando romperla por completo e ingresó, sustrajo diversos bienes, una importante suma de dinero y se dieron a la fuga rápidamente.

Ante esta situación, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes, documentando fotográficamente el lugar, efectuando mediciones y levantando registros de huellas de calzado.

Asimismo, personal especializado en Informática Forense realizó la extracción y resguardo de las imágenes captadas, material que resulta de suma importancia para avanzar en la identificación de los responsables.

La Policía mantiene una intensa investigación y lleva adelante distintas diligencias, entre ellas el análisis de las imágenes y el intercambio de información con otras dependencias policiales, con el objetivo de individualizar, detener a los autores y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Por el hecho se inició una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 continuándose con las diligencias investigativas para el esclarecimiento del caso.